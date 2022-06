Résultat de la législative à Beauce la Romaine : en direct

12/06/22 11:25

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Beauce la Romaine sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:25 - Les isloirs ferment à 18 heures à Beauce la Romaine On vote déjà depuis quelques heures à Beauce la Romaine et il y a encore du temps pour faire son choix puisque les bureaux de vote de la ville restent ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 9 impétrants qui sont candidats dans la circonscription unique de la commune, un nombre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions françaises.

Résultat des élections législatives 2022 à Beauce la Romaine

Les élections législatives 2022 auront lieu à Beauce la Romaine comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription du Loir-et-Cher

Tête de liste Liste Dahbia Kermad Divers centre Pascal Brindeau Union des Démocrates et des Indépendants Sabrina Huet Reconquête ! Christophe Marion Ensemble ! (Majorité présidentielle) Isabelle Rabrault Droite souverainiste Noé Petit Nouvelle union populaire écologique et sociale Eric Doumas Divers droite Claude Lamy Divers extrême gauche Marine Bardet Rassemblement National

Législatives 2022 à Beauce la Romaine : les enjeux

Au moment de la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait décroché 33,37% des voix au premier tour à Beauce la Romaine, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-banquier de chez Rothschild et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 27,72% et 11,09% des votes. Le choix des administrés de Beauce la Romaine était resté identique au second tour au profit de Marine Le Pen (51,81% des suffrages). Emmanuel Macron avait récupéré 48,19% des voix. Le Rassemblement National a une carte à jouer dans cette commune où Marine Le Pen est arrivée en première place du premier tour en avril dernier. Quel sera la conclusion des législatives à Beauce la Romaine (41160) à la mi-juin ? Elles s'enchaîneront très exactement les 12 et 19 juin 2022.