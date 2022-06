Résultat de la législative à Beaulieu-lès-Loches : 2e tour en direct

Les habitants de Beaulieu-lès-Loches avaient livré 19,95% de leurs suffrages au bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon, pour le 1er round de l'élection législative 2022. Mais ce score est toutefois à mettre en perspective avec les voix de gauche qui pouvaient logiquement échoir à la Nupes après la présidentielle. Dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 19,78%, 4,94%, 1,03% et 3,17% en avril. La coalition de gauche pouvait donc espérer un total théorique de 28,92% à Beaulieu-lès-Loches pour ces légilsatives.

15:30 - Quel résultat pour le second tour des législatives à Beaulieu-lès-Loches ?

Grâce à 46,35% des voix, la candidature Union des Démocrates et des Indépendants s'est imposée à Beaulieu-lès-Loches dimanche 12 juin 2022 pour le premier round de l'élection législative. Elle a coiffé au poteau les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National qui obtiennent dans l'ordre 19,95% et 16,18% des suffrages. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. La Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 sièges.