Résultat de la législative à Beaumont-de-Lomagne : en direct

12/06/22 11:09

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Beaumont-de-Lomagne sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:09 - Quelques infos clés pour les législatives 2022 à Beaumont-de-Lomagne Les résultats de l'élection législative 2022 à Beaumont-de-Lomagne seront normalement donnés dans la foulée de la fermeture des 3 bureaux de vote, la commune ne comptant qu'une seule circonscription. Le décompte des voix devrait s'ouvrir à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été décalée, et dénouement devrait arriver dans les heures qui suivent pour la cité d'abord, puis pour la circonscription.

Résultat des élections législatives 2022 à Beaumont-de-Lomagne

Les élections législatives 2022 auront lieu à Beaumont-de-Lomagne comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription du Tarn-et-Garonne

Tête de liste Liste Christian Astruc Ensemble ! (Majorité présidentielle) Marine Hamelet Rassemblement National Claire Aymes Régionaliste Frédéric Cases Reconquête ! Françoise Ratsimba Divers extrême gauche Jean-Yves Jouglar Divers Cédric Levieux Divers Nathalie Manchado Nouvelle union populaire écologique et sociale Sylvia Pinel Parti radical de gauche

Législatives 2022 à Beaumont-de-Lomagne : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives 2022 à Beaumont-de-Lomagne (82) ? Elles se dérouleront très exactement les 12 et 19 juin 2022. Le Rassemblement National a une carte à jouer dans cette commune où Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour en avril dernier. Durant la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait obtenu 27.96% des suffrages au premier tour à Beaumont-de-Lomagne, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à un nouveau mandat et l'ancien parlementaire européen avaient obtenu 25.79% et 16.31% des votes. Le choix des électeurs de Beaumont-de-Lomagne était resté identique au deuxième tour au profit de Marine Le Pen (51.64% des votes). Emmanuel Macron avait rassemblé 48.36% des voix.