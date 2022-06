Résultat de la législative à Beaumont-le-Roger : 2e tour en direct

19/06/22 17:23

Les résultats finaux de l'élection législative 2022 à Beaumont-le-Roger vont être donnés dans la foulée de la fermeture des 2 bureaux de vote ce dimanche, la commune ne représentant qu'une seule circonscription. Le décompte des votes devrait commencer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été ajournée, et on saura rapidement qui des candidats qualifiés aura son billet pour l'Assemblée ces 5 prochaines années.

Le 12 juin dernier au soir du 1er tour, les citoyens de Beaumont-le-Roger ont plébiscité la candidature Rassemblement National à qui ils ont accordé 33,11% des votes. Elle a devancé les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui recueillent respectivement 26,78% et 18,36% des voix. D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. La Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen pourrait parvenir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 députés.

Le résultat de l'élection législative à Beaumont-le-Roger est tombé. La candidature Rassemblement National décroche la première place chez les 1972 électeurs votant dans la 2ème circonscription de l'Eure et demeurant à Beaumont-le-Roger. Katiana Levavasseur a raflé 33% des suffrages. Elle coiffe au poteau Fabien Gouttefarde (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Nathalie Samson (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui recueillent respectivement 27% et 18% des suffrages. La participation représente 48% des électeurs autorisés à voter dans la commune au niveau de la 2ème circonscription de l'Eure, ce qui représente 944 votants. Ce résultat ne concerne présentement que le vote de Beaumont-le-Roger. Les citoyens de 133 communes proches pourraient encore faire basculer le résultat de l'élection législative dans cette circonscription.

Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs votant à Beaumont-le-Roger (27) seront amenés à contribuer aux résultats des législatives comme tous les Français. Les électeurs de cette commune feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Lors de la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 35% des suffrages au premier tour à Beaumont-le-Roger, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur du parti La République En Marche et le député actuel de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 27% et 16% des votes. Le choix des habitants de Beaumont-le-Roger était resté constant au second tour au profit de Marine Le Pen (54% des suffrages), laissant donc à Emmanuel Macron 46% des votes.