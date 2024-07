Résultat des législatives 2024 à Rugles (27250) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Rugles, que vont décider les supporters du Front populaire ? L'autre question qui accompagne ces élections de 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après l'accord des partis autour du Nouveau Front populaire, un an après la rupture de la Nupes. L'attelage a réuni un peu plus de 28% des bulletins au niveau de la France dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. La barre est déjà haute : lors du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Rugles, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 17,35% des votes dans la commune. Ce qui correspond à une hausse de 2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Les législatives à Rugles peuvent-elles vraiment échapper au RN ? L'évolution du parti lepéniste aura été bien plus élevée en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante. La progression du RN semble déjà forte à Rugles entre le score de la formation en 2022 (33,58%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (46,12%), de l'ordre de 13 points. Mais celle-ci pourrait être plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les projections offrant au RN une progression d'environ 130 à 160 sièges comparé aux élections de 2022 (89 sièges). Le RN pourrait ainsi se trouver vainqueur localement ce dimanche, si la dynamique suivait la même logique qu'aux européennes, ce qui suppose un report de voix favorable.

20:29 - Quel score final pour le Rassemblement national ce dimanche soir à Rugles ? Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera ainsi un enseignement majeur à l'échelle locale pour le second tour de cette élection des députés. Le RN va-t-il de nouveau obtenir une victoire finale à Rugles, comme lors des législatives 2022 ? Le RN parvenait aussi en pôle position à Rugles au début des élections législatives à l'époque. Dans la commune, c'est Katiana Levavasseur qui démarrait en pôle position au premier tour avec 33,58%. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la localité, avec 50,76%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 49,24%.

20:05 - Des législatives favorables pour le Rassemblement national à ce stade Katiana Levavasseur (Rassemblement National) a rassemblé 46,12% des voix à Rugles dimanche 30 juin 2024, lors du 1er round des législatives. Isabelle Collin (Ensemble pour la République) glanait 22,03%. Enfin, Timour Veyri (Union de la gauche) glanait 17,35% des votants. Katiana Levavasseur était aussi en tête dans la 2ème circonscription de l'Eure dans son ensemble, avec cette fois 43,6%, devant Timour Veyri avec 21,25% et Isabelle Collin avec 17,53%.

19:21 - A la proclamation des résultats des élections législatives 2024, quelle est l'abstention à Rugles ? Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de la participation de cette localité lors des précédentes consultations démocratiques ? Dimanche dernier, 55,97% des électeurs de Rugles ont participé lors du premier round des législatives 2024, un chiffre supérieur de 9 points à celui des dernières élections européennes. A l'occasion du scrutin européen du mois de juin 2024, 1 596 personnes aptes à participer à une élection à Rugles s'étaient effectivement rendues dans l'isoloir (soit 46,93%), contre un taux de participation de 46,54% lors des européennes de 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée le 9 juin. Elle s'élevait à 20% à midi et 45% à 17 h.

18:35 - La participation sera-t-elle en berne à Rugles lors du 2e round des législatives ? À Rugles, l'abstention constitue incontestablement l'une des clés des législatives. Les résidents de Rugles ont participé au 1er tour des élections législatives 2024 à hauteur de 55,97%. Pour mémoire, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 42,46% au premier tour et 39,28% au deuxième tour. Il y a deux ans, au premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 66,16% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux de participation était de 65,79% au second tour, soit 1 046 personnes.

17:29 - Rugles : démographie, élections et stratégies politiques Les données démographiques et socio-économiques de Rugles révèlent des tendances évidentes susceptibles de peser sur le résultat des élections législatives. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la localité, avec près de 27% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 22,33%. De plus, le taux de familles propriétaires (52,99%) met en relief le poids des thématiques concernant le logement et l'aménagement du territoire. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2033,26 € par mois, sont souvent caractéristiques d'une pression financière sur les foyers. Le nombre de bénéficiaires du RSA (4,09%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,59%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Rugles mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 46,62% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.