Résultat des législatives 2024 à la Bonneville-sur-Iton (27190) – 2e tour [PUBLIE]

Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester conforme au Front populaire lors de ce second tour des élections ou se transférer vers une autre candidature ? L'attelage a obtenu 28,06% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté 25,6% il y a deux ans. La somme de voix semble conséquente. Lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à la Bonneville-sur-Iton, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 27,75% des votes dans la localité. Il a donc amélioré le score de la gauche par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (2 points de plus).

La montée du parti lepéniste aura été bien plus forte en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. En regardant la progression du RN lors des dernières législatives à l'échelle nationale, soit près de 15 points de plus pour le mouvement en 2024 qu'en 2022, le score du candidat RN a toutes les chances de le faire gagner à la Bonneville-sur-Iton. Un pronostic qui paraît logique compte tenu des électeurs également gagnés par le parti dans la zone sur la même période (de 30,06% en 2022 à 40,94% le 30 juin dernier), correspondant en effet à 10 points de parts de voix.

Le score obtenu par la formation incarnée par Jordan Bardella ce dimanche sera en conséquence la clé du scrutin localement pour le second tour de cette législative 2024. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le RN va-t-il de nouveau s'imposer à la Bonneville-sur-Iton ? Le RN parvenait déjà à tirer son épingle du jeu à la Bonneville-sur-Iton à l'époque lors des législatives. C'est en effet Katiana Levavasseur qui arrivait en tête au premier tour avec 30,06% dans la commune. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans le secteur, avec 54,06%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 45,94%.