Résultat de la législative à Beaumont-le-Roger : en direct

12/06/22 19:25

Comment votent ordinairement les électeurs de cette ville ? Cinq années plus tôt, durant les législatives, le pourcentage de participation avait représenté 47,27% au premier tour au sein de Beaumont-le-Roger, à comparer avec un taux de participation de 43,23% pour le dernier round. Les élections législatives mobilisant toujours moins que le scrutin présidentiel, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de l'Hexagone : l'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, plus qu'en 2012.

À Beaumont-le-Roger, l'une des clés de ces législatives 2022 sera immanquablement l'étendue de la participation. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central en avril. Elle représentait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. En avril 2022, lors du second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 22,78% dans la commune, contre un taux d'abstention de 24,08% au premier tour. La perte de pouvoir d'achat pourrait potentiellement détourner l'attention des habitants de Beaumont-le-Roger de leur devoir civique.

L'actuel locataire de l'Elysée avait obtenu 26,86% des voix à Beaumont-le-Roger, à la dernière élection à l'Elysée contre 27,85% en France. La candidate du Front national se hissait à 35,19% des suffrages contre un peu plus de 23% à l'échelle nationale. Le leader de la France insoumise avait terminé à 15,77% (contre à un peu moins de 22%). Les indicateurs nationaux des dernières heures viendront certainement modifier cette donne lors des législatives dans la cité. Or l'alliance LREM-Ensemble a vu son score reculer à un trait du bloc LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant la trêve. Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%.

Un des enjeux de ces élections législatives, en France comme à Beaumont-le-Roger, reste le résultat de la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés. Le candidat de gauche avait atteint 15,77% des suffrages le 10 avril dernier dans la ville. Les conversions des suffrages du PS et d'EELV sont aussi à observer ce soir sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 3,1% et 0,55% au premier tour de la présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc espérer glaner 19,42% à Beaumont-le-Roger pour ce premier tour des élections législatives.

Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs votant à Beaumont-le-Roger (27) seront amenés à contribuer aux résultats des législatives comme tous les Français. Les électeurs de cette commune feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Lors de la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 35% des suffrages au premier tour à Beaumont-le-Roger, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur du parti La République En Marche et le député actuel de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 27% et 16% des votes. Le choix des habitants de Beaumont-le-Roger était resté constant au second tour au profit de Marine Le Pen (54% des suffrages), laissant donc à Emmanuel Macron 46% des votes.