Résultat de la législative à Beaune : en direct

12/06/22 17:07

Comment ont voté d'habitude les habitants de cette commune lors des derniers rendez-vous électoraux ? En 2017, au moment des élections législatives, sur les 14 569 personnes en âge de voter à Beaune, 45,54% étaient allées voter au premier tour, contre un taux de participation de 41,21% au dernier round. Les élections législatives mobilisant toujours moins que le scrutin présidentiel, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de l'Hexagone : le taux de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour, déjà moins qu'en 2012.

À Beaune, la participation sera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues de ces élections législatives 2022. Au niveau national, la participation était déjà examinée en avril dernier. Elle atteignait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux mois, au deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation avait atteint 69,76% des votants de l'agglomération, à comparer avec un taux de participation de 71,72% au premier tour, soit 10 393 personnes. Le conflit armé entre l'Ukraine et la Russie serait capable de détourner les électeurs de Beaune des urnes.

Emmanuel Macron avait obtenu 34,33% des voix à Beaune, à la dernière présidentielle contre 27,85% en France. Marine Le Pen accumulait 22,83% des voix contre un peu plus de 23% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 14,88% (contre à un peu moins de 22%). Les indications nationales des ultimes semaines chambouleront peut-être ces équilibres lors des législatives à Beaune ce dimanche. Or la majorité présidentielle a vu son résultat chuter très près de de la Nupes dans les intentions de vote avant la trêve (28% contre 27% dans le sondage Elabe des 3 et 6 juin). Le RN, lui, s'est rapproché des 20%.

Les citoyens de Beaune (21) reprendront le chemin de leur bureau de vote en 2022 : ils seront priés de participer aux législatives 2022 qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Les citoyens de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux prochaines élections comme au premier tour de la présidentielle ? Au moment de la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 34,33% des suffrages au premier tour à Beaune. L'actuel chef de l'Etat avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 22,83% et 14,88% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Beaune gratifié de 60,98% des suffrages, laissant ainsi à Marine Le Pen 39,02% des suffrages.