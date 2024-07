Résultat des législatives 2024 à Arnay-le-Duc (21230) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:55 - Les bulletins du Front populaire observés Le Front populaire qui a émergé cette fois s'est imposé comme une force politique majeure lors du premier tour des législatives, avec plus de 28% à l'échelle nationale, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui met la gauche dans les forces favorites pour ce second tour dans les urnes. Au cours du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 19,04% des voix à Arnay-le-Duc. Une évolution de 1 point par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - La fulgurante évolution du RN à Arnay-le-Duc L'écart entre les scores du Rassemblement national aura été bien plus grand en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Alors qu'à l'échelle de la France, les scores du RN ont atteint plus de 33% des voix au scrutin législatif fin juin, soit 15 points de plus qu'aux dernières législatives, la tendance locale apparaît bien plus puissante. Le parti lepéniste a en effet déjà glané 23 points sur place entre 2022 et 2024. Avec une projection simple, on peut conclure que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel résultat final pour le RN aux élections législatives à Arnay-le-Duc ? Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de la formation de Jordan Bardella aux législatives 2024 sera ainsi très commenté. Le mouvement lepéniste va-t-il encore obtenir une victoire finale à Arnay-le-Duc, comme lors des législatives 2022 ? Le RN se hissait aussi en pôle position à Arnay-le-Duc lors des législatives à l'époque. Dans la commune, c'est René Lioret qui s'imposait au premier tour avec 27,77%. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 51,79%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 48,21%.

20:05 - Des élections législatives qui ont souri au RN jusqu'ici René Lioret (Rassemblement National) a collecté 50,94% des votes à Arnay-le-Duc le 30 juin dernier, à l'occasion du 1er round des législatives. En deuxième position, Didier Paris (Ensemble !) recueillait 25,56%. Ensuite, Jérôme Flache (Nouveau Front populaire) recevait 19,04% des électeurs. René Lioret était aussi en tête dans la 5ème circonscription de la Côte-d'Or dans son ensemble, avec cette fois 45,31%, devant Didier Paris avec 30,98% et Jérôme Flache avec 19,3%.

19:21 - Abstention : quelle différence avec le scrutin européen à Arnay-le-Duc ? Pour se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il est également indispensable d'étudier les résultats des dernières élections. À Arnay-le-Duc, le taux d'abstention au 1er round des législatives 2024 s'élevait à 37,54%, plus bas que celui des dernières élections européennes. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, 49,59% des personnes en capacité de voter à Arnay-le-Duc avaient en effet refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 50,53% en 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a quatre semaines. Elle représentait 19,81% à midi et 45,26% à 17 heures, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - Une baisse de l'abstention peut-elle influencer les résultats au deuxième tour à Arnay-le-Duc ? L'un des critères décisifs des législatives est à n'en pas douter le niveau de participation. Le taux de participation au 1er tour des législatives 2024 à Arnay-le-Duc s'élevait à 62,46%. En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, 74,06% des personnes habilitées à participer à une élection dans la commune s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 72,23% au deuxième tour, c'est-à-dire 710 personnes. En proportion, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 45,57% au premier tour et 43,34% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Arnay-le-Duc ce soir ?

17:29 - Le poids démographique et économique d'Arnay-le-Duc aux législatives Quel portrait faire d'Arnay-le-Duc, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec une population de 1 370 habitants répartis dans 946 logements, ce bourg présente une densité de 124 habitants/km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 142 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 946 foyers fiscaux. Dans le bourg, 21% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 16,56% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les priorités des politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 46,2% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Parmi cette mosaïque sociale, 26,17% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1129,02 €, pèse sur une commune qui vise plus de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Arnay-le-Duc montre l'intérêt des habitants pour les ambitions de la France.