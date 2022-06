Résultat de la législative à Beaupréau-en-Mauges : en direct

12/06/22 17:06

À Beaupréau-en-Mauges, le taux de participation constituera indéniablement l'un des critères clés du scrutin législatif 2022. La guerre en Ukraine ainsi que son impact sur les tarifs des matières premières pourraient en effet détourner l'attention des électeurs de Beaupréau-en-Mauges du vote. En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, parmi les 17 462 personnes en âge de voter dans la ville, 77,82% étaient allées voter, à comparer avec une participation de 77,12% au premier tour, soit 13 466 personnes. Pour rappel, à l'échelle du pays, le taux de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017.

Le résultat du premier tour de la dernière élection présidentielle, à Beaupréau-en-Mauges, avait tourné à l'avantage de Emmanuel Macron avec 43,19% des suffrages. En seconde position, se trouvait Marine Le Pen à 20,71%, puis Jean-Luc Mélenchon à 12,17% et Valérie Pécresse à 4,71%. Les indicateurs nationaux des dernières heures modifieront peut-être ce paysage et donc le résultat des législatives à Beaupréau-en-Mauges dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Pour rappel la majorité LREM-Ensemble a baissé tout près de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les sondages vendredi soir. Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%.

Quel postulant à l'Assemblée nationale les 24 115 habitants de Beaupréau-en-Mauges placeront-ils en tête des résultats des élections législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin ? Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 43,19% des voix au premier tour à Beaupréau-en-Mauges, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France et l'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 20,71% et 12,17% des votes. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Beaupréau-en-Mauges grâce à 67,75% des suffrages, abandonnant par conséquent à Marine Le Pen 32,25% des votes. Les habitants de cette commune feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ?