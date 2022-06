Résultat de la législative à Bécon-les-Granits : 2e tour en direct

19/06/22 17:27

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Bécon-les-Granits sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Bécon-les-Granits. En direct 17:27 - À Bécon-les-Granits, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) en tête Grâce à 38,53% des bulletins de vote, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Bécon-les-Granits au soir du premier tour des législatives le 12 juin dernier. Elle est arrivée devant les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National qui décrochent respectivement 25,76% et 20,79% des votes. A en croire une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 députés. De son côté, le RN de Marine Le Pen pourrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les Républicains pourraient maintenir entre 40 et 65 sièges. 13:30 - L'abstention à Bécon-les-Granits peut-elle encore augmenter à l'occasion du second tour des législatives ? Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 19 juin ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de l'Hexagone : le pourcentage de participation aux élections législatives s'élevait à 42,64% au deuxième tour, c'était bien plus qu'au premier tour. Afin de comprendre davantage le vote des électeurs de cette localité, il faut analyser les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Cinq années plus tôt, au moment des législatives, 41,62% des personnes en âge de participer à une élection à Bécon-les-Granits avaient pris part au scrutin au deuxième tour, autrement dit 809 électeurs avaient fait le déplacement jusqu'à leur bureau de vote. 10:30 - Le deuxième tour est lancé à Bécon-les-Granits ! Bienvenue dans ce direct où nous suivrons les moments clés de ce second épisode des législatives à Bécon-les-Granits, jusqu'à ce que le résultat soit dévoilé. Sont en lice les finalistes qualifiés il y a sept jours et les électeurs auront de nouveau jusqu'à 18 heures pour aller glisser leur bulletin dans l'urne ce dimanche de deuxième tour dans les 2 bureaux de vote de la commune.

Résultats des législatives 2022 à Bécon-les-Granits - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Bécon-les-Granits aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 7ème circonscription du Maine-et-Loire

Tête de liste Liste Philippe Bolo Ensemble ! (Majorité présidentielle) Guillaume Jouanneau Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Bécon-les-Granits - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Bécon-les-Granits

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 7ème circonscription du Maine-et-Loire

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Bécon-les-Granits Philippe Bolo (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 40,81% 38,53% Guillaume Jouanneau (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 30,32% 25,76% Aurore Lahondès Rassemblement National 15,09% 20,79% Barbara Mazières Reconquête ! 4,13% 4,97% Abderrazak Guerbaa Ecologistes 3,44% 3,05% Stéphane Trottier Divers droite 2,44% 3,62% Régis Crespin Droite souverainiste 2,19% 2,37% Céline L'Huillier Divers extrême gauche 1,58% 0,90% Participation au scrutin Circonscription Bécon-les-Granits Taux de participation 49,69% 45,18% Taux d'abstention 50,31% 54,82% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,09% 2,41% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,73% 0,77% Nombre de votants 41 182 914

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative 2022 à Bécon-les-Granits. C'est le représentant Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a amassé le plus de voix parmi les 2023 habitants de Bécon-les-Granits de la 7ème circonscription du Maine-et-Loire. Les citoyens des 27 autres communes de cette circonscription législative voteront-ils comme ceux de Bécon-les-Granits ? Dans la commune, Philippe Bolo a raflé 39% des voix. Guillaume Jouanneau (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Aurore Lahondès (Rassemblement National) récupèrent dans l'ordre 26% et 21% des suffrages. Le niveau de l'abstention parmi les habitants autorisés à voter au sein de la commune pour la 7ème circonscription du Maine-et-Loire s'élève à 55% (soit 914 votants).

Législatives 2022 à Bécon-les-Granits : les enjeux

Comme partout dans le pays, les habitants de Bécon-les-Granits (49) seront amenés à contribuer aux résultats des élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Pour quel candidat pencheront-ils ? Lors de la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 32% des suffrages au premier tour à Bécon-les-Granits, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La fille du fondateur du Front National et le candidat de La France Insoumise avaient obtenu 24% et 17% des suffrages. Le choix des habitants de Bécon-les-Granits était resté identique au deuxième tour au profit d'Emmanuel Macron (61% des suffrages), cédant ainsi 39% des suffrages à Marine Le Pen. Le président français sera-t-il à même d'acquérir la majorité des députés de l'Assemblée au regard des votes qu'il a rassemblés dans cette commune dès le premier tour de la présidentielle ?