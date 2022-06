Résultat des législatives à Bécon-les-Granits - Election 2022 (49370) [PUBLIE]

12/06/22 22:34

Résultat des législatives 2022 à Bécon-les-Granits

Le résultat des élections législatives 2022 à Bécon-les-Granits est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Maine-et-Loire

Résultat de la législative dans la 7ème circonscription du Maine-et-Loire

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier round de l' élection législative 2022 à Bécon-les-Granits. Pour le premier tour des législatives, les citoyens de Bécon-les-Granits inscrits dans la 7ème circonscription du Maine-et-Loire se sont tournés vers le représentant Ensemble ! (Majorité présidentielle). Ces chiffres ne reflètent toutefois pas l'entièreté des suffrages au niveau de la circonscription : 27 autres communes contribuent également au résultat de l'élection législative dans la 7ème circonscription du Maine-et-Loire. Philippe Bolo a effectivement réuni 39% des votes. Il arrive devant Guillaume Jouanneau (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Aurore Lahondès (Rassemblement National) qui récupèrent 26% et 21% des votes. Le taux d'abstention parmi les habitants autorisés à se rendre aux isoloirs dans la commune au niveau de cette circonscription s'élève à 55% (soit 914 votants).

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Bécon-les-Granits Philippe Bolo Ensemble ! (Majorité présidentielle) 40,81% 38,53% Guillaume Jouanneau Nouvelle union populaire écologique et sociale 30,32% 25,76% Aurore Lahondès Rassemblement National 15,09% 20,79% Barbara Mazières Reconquête ! 4,13% 4,97% Abderrazak Guerbaa Ecologistes 3,44% 3,05% Stéphane Trottier Divers droite 2,44% 3,62% Régis Crespin Droite souverainiste 2,19% 2,37% Céline L'Huillier Divers extrême gauche 1,58% 0,90% Participation au scrutin Circonscription Bécon-les-Granits Taux de participation 49,69% 45,18% Taux d'abstention 50,31% 54,82% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,08% 2,41% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,73% 0,77% Nombre de votants 41 182 914

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Bécon-les-Granits sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:32 - Que vont trancher les supporters de gauche à Bécon-les-Granits ? Dans les 2 bureaux de vote de Bécon-les-Granits, les voix de Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle seront sans doute décisives ce dimanche pour les élections législatives. Le député de Marseille avait cumulé 16,75% des suffrages le 10 avril dernier sur place. Les transferts des votes socialistes et écologistes sont aussi à considérer ce 12 juin dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 5,17% et 1,81% au premier tour de la présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc viser un total théorique de 23,73% à Bécon-les-Granits pour ce premier tour des législatives. 16:30 - Les enquêtes sondagières, un indicateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Bécon-les-Granits ? L'élection présidentielle d'avril, à Bécon-les-Granits, se terminait avec, en tête, Emmanuel Macron avec 32,28% des suffrages. En seconde position, remontait Marine Le Pen à 24,06%, puis Jean-Luc Mélenchon à 16,75% et Éric Zemmour à 6,14%. Les dynamiques nationales des ultimes semaines boulverseront peut-être la situation lors des législatives dans la commune, même s'il est impossible de faire abstraction des particularités locales. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rapprocher dans les sondages jusqu'à atteindre un petit point vendredi soir, devant un Rassemblement national en embuscade, au-delà de 19%. 14:30 - Que sera l'impact de la participation sur les résultats des législatives 2022 à Bécon-les-Granits ? À Bécon-les-Granits, l'un des facteurs principaux des élections législatives 2022 sera indiscutablement le taux d'abstention. L'inflation est capable de relativiser l'importance de l'élection aux yeux des électeurs de Bécon-les-Granits. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, 20,17% des personnes en capacité de participer à une élection dans la localité avaient déserté les urnes, contre une abstention de 21,26% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, le taux de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record. 11:30 - À Bécon-les-Granits, le score de la participation à l'occasion des législatives sera un élément clé L'observation des résultats des précédentes consultations démocratiques est l'occasion de comprendre davantage le vote des citoyens de cette ville. Pendant les élections législatives de 2017, le taux de participation avait atteint 50,46% au premier tour au niveau de Bécon-les-Granits, contre un taux de participation de 41,62% au tour deux. Les législatives mobilisent toujours moins que le scrutin présidentiel. Qu'en sera-t-il cette année ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée au premier round des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les élections législatives à Bécon-les-Granits Ces législatives sont donc lancées ! À Bécon-les-Granits, il reste encore du temps pour faire son choix parmi les 8 candidats qui s'opposent pour devenir député (soit moins que dans le reste du pays en moyenne). Les 2013 votants de Bécon-les-Granits ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 2 bureaux de vote de la ville pour participer au scrutin.

Législatives 2022 à Bécon-les-Granits : les enjeux

Comme partout dans le pays, les habitants de Bécon-les-Granits (49) seront amenés à contribuer aux résultats des élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Pour quel candidat pencheront-ils ? Lors de la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 32% des suffrages au premier tour à Bécon-les-Granits, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La fille du fondateur du Front National et le candidat de La France Insoumise avaient obtenu 24% et 17% des suffrages. Le choix des habitants de Bécon-les-Granits était resté identique au deuxième tour au profit d'Emmanuel Macron (61% des suffrages), cédant ainsi 39% des suffrages à Marine Le Pen. Le président français sera-t-il à même d'acquérir la majorité des députés de l'Assemblée au regard des votes qu'il a rassemblés dans cette commune dès le premier tour de la présidentielle ?