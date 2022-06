Résultat des législatives à Bégrolles-en-Mauges - Election 2022 (49122) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Bégrolles-en-Mauges

Le résultat des élections législatives 2022 à Bégrolles-en-Mauges est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 6ème circonscription du Maine-et-Loire

Le résultat de la législative 2022 à Bégrolles-en-Mauges est connu. Au niveau de la 6ème circonscription du Maine-et-Loire, les habitants de Bégrolles-en-Mauges ont opté pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le taux d'abstention s'élève à 57% des électeurs autorisés à voter dans la commune pour cette circonscription, ce qui représente 854 non-votants. Les citoyens des 17 autres communes composant la 6ème circonscription du Maine-et-Loire voteront-ils comme ceux de Bégrolles-en-Mauges ? Nicole Dubre Chirat a amassé 34% des voix. Pie-Louis Lecluse (Rassemblement National) et Tassadit Amghar (Nouvelle union populaire écologique et sociale) la suivent grâce à 21% et 19% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Bégrolles-en-Mauges Nicole Dubre Chirat Ensemble ! (Majorité présidentielle) 31,03% 34,04% Tassadit Amghar Nouvelle union populaire écologique et sociale 27,78% 19,38% Pie-Louis Lecluse Rassemblement National 15,94% 20,85% Bernadette Humeau Divers centre 12,24% 14,17% Geneviève Gaillard Les Républicains 4,18% 3,58% Marie Durand Reconquête ! 2,94% 3,26% Bruno Ciofi Divers 2,44% 1,30% Lydie Crevenna Droite souverainiste 2,06% 2,61% Yann Le Diagon Divers extrême gauche 1,38% 0,81% Participation au scrutin Circonscription Bégrolles-en-Mauges Taux de participation 47,78% 42,68% Taux d'abstention 52,22% 57,32% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,54% 2,83% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,99% 0,63% Nombre de votants 47 007 636

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Bégrolles-en-Mauges sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:42 - Sur quel candidat vont se porter les électeurs de gauche à Bégrolles-en-Mauges ? Les électeurs de Bégrolles-en-Mauges avaient livré 11,05% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon, pour le 1er tour de la dernière présidentielle 2022. Mais il faut encore y ajouter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 4,26% et 1,65% au 1er tour de la présidentielle. Voilà qui donne une réserve de voix de 5,91% à gauche, et donc 16,96 en comptant les suffrages de Mélenchon. 16:30 - À Bégrolles-en-Mauges, des sondages aussi justes ? Les mouvements nationaux des dernières semaines rejailliront sans doute sur les législatives à Bégrolles-en-Mauges dimanche. Mais impossible de faire abstraction des spécificités locales. L'alliance des Insoumis et de ses alliés de gauche a vu son score bondir très près de l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages vendredi soir (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Le Monde et le Cevipof). Pendant ce temps, le RN a dépassé les 19%. Or le résultat du premier tour de la dernière présidentielle, à Bégrolles-en-Mauges cette fois, s'achevait favorablement pour Emmanuel Macron avec 40,38% des suffrages. En seconde position, arrivait Marine Le Pen à 24,89%, puis Jean-Luc Mélenchon à 11,05% et Éric Zemmour à 4,7%. 14:30 - La participation est attendue autant que les résultats aux législatives 2022 à Bégrolles-en-Mauges Le niveau d'abstention sera un facteur essentiel de ces élections législatives 2022 à Bégrolles-en-Mauges. Les habitants des communes de petite taille se déplacent toujours plus que dans les grandes, la tendance peut-elle s'aggraver pour des législatives ? En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, 20,18% des personnes aptes à voter dans la localité avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 20,09% au premier tour. En proportion, au niveau de la France, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017. 11:30 - Au moment des résultats des élections législatives, quels seront les pourcentages d'abstention à Bégrolles-en-Mauges ? Au cours des dernières années, les 2 131 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Il y a 5 ans, lors des élections législatives, 48,69% des personnes en capacité de participer à une élection à Bégrolles-en-Mauges avaient pris part au scrutin au premier tour. La participation était de 38,59% pour le round numéro deux. Les législatives mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Cette année fera-t-elle exception ? Pour mémoire, au niveau du pays en 2017, le taux de participation aux législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour. 09:30 - A quelle heure s'achèvent les législatives à Bégrolles-en-Mauges ? Pour ces nouvelles élections de 2022 à Bégrolles-en-Mauges, l'unique bureau de vote (Salle Le Bordage) a ouvert ses portes à 8 heures et fermera à 18 heures, pour commencer le dépouillement. Ce sont 9 candidats qui se sont alignés dans l'unique circonscription correspondant à la cité.

Législatives 2022 à Bégrolles-en-Mauges : les enjeux