Résultat des législatives à Belbeuf - Election 2022 (76240) [PUBLIE]

14/06/22 15:57

Résultat des législatives 2022 à Belbeuf

Le résultat des élections législatives 2022 à Belbeuf est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Seine-Maritime

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription de la Seine-Maritime

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Belbeuf Annie Vidal (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 32,53% 37,44% Sébastien Duval (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,13% 21,04% Bastien Holingue Rassemblement National 19,39% 15,92% Jonas Haddad Les Républicains 13,13% 13,46% Maxence Briquet Reconquête ! 4,02% 3,79% Catherine Depitre Divers gauche 3,97% 5,31% Dorian Le Bay Divers 1,92% 1,14% Nathalie Letort Droite souverainiste 1,46% 1,04% Jean-Claude Garault Divers extrême gauche 1,02% 0,76% Jody Horcholle Divers centre 0,44% 0,09% Participation au scrutin Circonscription Belbeuf Taux de participation 53,79% 55,98% Taux d'abstention 46,21% 44,02% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,64% 1,49% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,42% 0,09% Nombre de votants 51 262 1 072

Le résultat du premier round de l' élection législative à Belbeuf est tombé. Le taux de participation parmi les électeurs autorisés à se rendre aux isoloirs dans la commune pour la 2ème circonscription de la Seine-Maritime s'élève à 56%, ce qui représente 1 072 votants. Ce résultat ne concerne à l'heure actuelle que le vote de Belbeuf. Les habitants de 86 communes proches pourraient encore faire évoluer le résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative. A l'échelle de la ville, Annie Vidal a obtenu 37% des suffrages. Sébastien Duval (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Bastien Holingue (Rassemblement National) la suivent grâce à dans l'ordre 21% et 16% des votes.

Législatives 2022 à Belbeuf : les enjeux

Pendant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 37% des voix au premier tour à Belbeuf. L'actuel locataire de l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 20% et 14% des votes. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les citoyens de Belbeuf avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui confiant 68% des voix, cédant par conséquent 32% des votes à Marine Le Pen. Les citoyens de cette ville s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux prochaines élections à l'image du premier tour de la présidentielle ? Quel sera le résultat des élections législatives à Belbeuf ? Elles s'enchaîneront les 12 et 19 juin prochains.