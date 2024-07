17:57 - L'avenir de la France se dessine aussi à Darnétal

Au cœur de la campagne électorale législative, Darnétal est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 9 738 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 524 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (64,13%) montre l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Avec 512 résidents étrangers, Darnétal est un exemple de pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 19 752 € par an, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 21,81%, annonçant une situation économique précaire. À Darnétal, où la jeunesse équivaut à 40% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.