Résultat des législatives 2024 à Ferrières-en-Bray (76220) – 2e tour [PUBLIE]

22:59 - Que vont décider les supporters de la gauche à Ferrières-en-Bray ? L'autre incertitude qui enveloppe ces élections de 2024 sera celle du vote de gauche après l'alliance des partis autour du Front populaire pour ces élections législatives. L'ensemble a rassemblé un peu plus de 28% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier, contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Le Nouveau Front populaire était absent lors du premier tour des législatives à Ferrières-en-Bray. C'est un ticket Rassemblement National qui y prenait la première place au premier tour, avec 54,47 % des bulletins. La gauche ne faisait pas mieux aussi en 2022 pour rappel puisque c'est Annie Vidal (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui l'emportait au second tour.

20:58 - En deux ans, le Rassemblement national a gagné 16 points à Ferrières-en-Bray Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera un enseignement majeur pour cette législative localement. L'avancée du parti, qui se chiffre déjà à 16 points à Ferrières-en-Bray entre sa part de votes des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain encore plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt quinze points de plus il y a une semaine qu'aux élections des députés en 2022. Si les reports de voix lui sourient, on peut donc imaginer que le RN finisse vainqueur à Ferrières-en-Bray ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un second tour favorable pour le bloc Ensemble il y a deux ans Le poids des bulletins dans l'urne pour la formation menée par Jordan Bardella ce 7 juillet va ainsi être le déterminant localement pour le second tour de ces élections législatives. A l'inverse de la législative de 2022, le mouvement lepéniste a cette fois une chance de conquérir la ville, mais aussi et surtout la circonscription. Le RN parvenait aussi à tirer son épingle du jeu à Ferrières-en-Bray lors des législatives de l'époque. On retrouvait en effet Bastien Holingue au sommet au premier tour, avec 38,29% dans la commune. Mais c'est finalement Annie Vidal (Ensemble ! - Majorité présidentielle) qui avait séduit les électeurs de Ferrières-en-Bray au second tour, avec 56,33%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 43,67%.

20:05 - Un Rassemblement national déjà favori ce dimanche Avec 54,47% des suffrages, Vanessa Lancelot (Rassemblement National) a pris les devants à Ferrières-en-Bray, le 30 juin dernier à l'occasion du premier round des législatives. Un premier pointage qui lui a permis de passer devant Annie Vidal (Majorité présidentielle) et Jonas Haddad (Les Républicains) avec respectivement 16,57% et 15,97% des électeurs. C'est aussi Vanessa Lancelot qui arrivait en tête dans la 2ème circonscription de la Seine-Maritime dans son ensemble, avec cette fois 33,77%, devant Annie Vidal avec 27,73% et Vincent Decorde avec 24,46%.

19:21 - Et que retenir des européennes à Ferrières-en-Bray au niveau de l'abstention ? Au fil des dernières élections, les 1 690 habitants de cette localité ont dévoilé leurs préférences de vote. Les données montrent une participation de 65,32% au 1er tour des élections législatives 2024 à Ferrières-en-Bray, supérieure de 17 points à celle des dernières européennes. Il y a trois semaines, pendant le précédent scrutin européen, 48,63% des électeurs de Ferrières-en-Bray avaient effectivement pris part au scrutin, contre un taux de participation de 53,28% pour les élections européennes de 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur dimanche dernier. Elle s'élevait à 25,9% à midi et 59,4% à 17 h pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - À Ferrières-en-Bray, l'enjeu majeur de ces législatives reste la participation À Ferrières-en-Bray, le taux d'abstention constitue indiscutablement un critère décisif de ce scrutin législatif. L'abstention pour le 1er tour des élections législatives 2024 à Ferrières-en-Bray s'élevait à 34,68%. Pour mémoire, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 53,36% au premier tour. Au deuxième tour, 54,38% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Ferrières-en-Bray aujourd'hui ? A l'occasion du premier tour de la présidentielle, parmi les 1 280 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 24,38% étaient restés chez eux, contre une abstention de 22,5% au second tour.

17:29 - Ferrières-en-Bray : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour la deuxième étape des élections législatives à Ferrières-en-Bray comme partout ailleurs. Dotée de 849 logements pour 1 675 habitants, la densité de la commune est de 105 hab/km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 82 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 993 foyers fiscaux. Dans la ville, 29% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 34,99% ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités des directives, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 35,24% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, 35,8% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 398,89 €, accable une ville qui vise un avenir prospère. Ferrières-en-Bray manifeste la vitalité et l'authenticité d'un pays en mutation.