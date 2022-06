Résultat de la législative à Bergerac : en direct

12/06/22 17:06

À Bergerac, le taux de participation sera l'un des critères clés de ces législatives. L'inflation est de nature à détourner l'attention des habitants de Bergerac (24100) du vote. Il y a deux mois, pour le deuxième tour de la présidentielle, 68,02% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 70,35% au premier tour, soit 14 251 personnes. Pour mémoire, à l'échelle nationale, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

Avec 26,18% des votes, au 1er round à Bergerac, Emmanuel Macron avait obtenu la tête du vote lors de la dernière élection présidentielle. Marine Le Pen arrivait en deuxième position à 23,11%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 20,93% et Éric Zemmour à 7,72%. Les dynamiques nationales des dernières heures infléchiront probablement ce décor lors des législatives à Bergerac dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Pour rappel le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se rapprocher dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à un minuscule point vendredi soir, devant un Rassemblement national très proche, juste en dessous des 20%.

Quelle sera l'issue finale des élections législatives 2022 à Bergerac ( Dordogne ) ? Elles doivent avoir lieu les 12 et 19 juin prochains. Lors de la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 26,2% des voix au premier tour à Bergerac. L'actuel chef de l'Etat avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 23,1% et 20,9% des voix. Le choix des votants de Bergerac était resté inchangé au deuxième tour en faveur d'Emmanuel Macron (57,1% des suffrages), abandonnant donc à Marine Le Pen 42,9% des votes. Les citoyens de cette agglomération s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ?