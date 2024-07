Résultat des législatives 2024 à Beaumontois en Périgord (24440) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Un potentiel de 22% à 25,86% pour la gauche à Beaumontois en Périgord La tendance à gauche est aussi à jauger lors du second tour de ces élections législatives, puisqu'on attend la décision de ceux qui avaient opté pour le Front populaire la semaine dernière. Ce dernier a des chances de rassembler une part importante des votants en France. Le 30 juin, l'attelage a obtenu plus de 28% des voix à l'échelle nationale contre moins de 26% pour la Nupes il y a deux ans. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives dimanche dernier, à Beaumontois en Périgord, le binôme Front populaire a pour sa part glané 25,86% des votes dans la localité. Un score plus important par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (5 points de plus).

20:58 - La forte progression du RN à Beaumontois en Périgord en 2 ans L'écart entre les résultats du RN aura été bien plus large en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante même. Alors qu'à l'échelle nationale, les scores du Rassemblement national se sont élevés à plus de 33% des suffrages aux législatives fin juin, soit environ quinze points de plus qu'aux législatives précédentes, la progression locale semble plus forte encore. Le mouvement a en effet déjà progressé de 21 points sur place entre 2022 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN puisse gagner ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel verdict final pour Ensemble ce dimanche à Beaumontois en Périgord ? Le nombre de votes en faveur du Rassemblement national sera ainsi une des clés à l'échelle locale pour ce second tour des législatives 2024. Le Rassemblement national peut-il l'emporter cette fois à Beaumontois en Périgord, dans ce scénario très différent de 2022 ? Au premier tour des législatives à l'époque, Beaumontois en Périgord avait vu en revanche le binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle l'emporter avec 24,38%, alors que le Rassemblement national restera derrière à 17,69%. Au second tour encore, le premier rang local reviendra au ticket La République en Marche (56,02% contre 43,98% pour Rassemblement National). Michel Delpon remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Le Rassemblement national en pôle position des législatives à Beaumontois en Périgord Selon les toutes dernières projections établies juste avant le second tour, l'alliance du RN et des amis d'Eric Ciotti serait en mesure de s'arroger entre 210 et 250 sièges à l'issue du deuxième tour des législatives. L'alliance des partis de gauche pourrait rafler entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité fidèles à Emmanuel Macron conserveraient entre 95 et 125 députés. Mais on ne saurait faire abstraction des caractéristiques locales. Serge Muller (Rassemblement National) a collecté 38,04% des votes à Beaumontois en Périgord dimanche 30 juin, pour le 1er tour de la législative. En 2e place, Christophe Cathus (Union de la gauche) glanait 25,86%. Michel Delpon (Majorité présidentielle) récupérait 25,65% des électeurs. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Serge Muller glanant cette fois 42,71%, devant Christophe Cathus avec 28,27% et Michel Delpon avec 19,58%.

19:21 - Beaumontois en Périgord : un autre regard sur la participation aux dernières élections Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de l'abstention de cette localité lors des précédentes consultations politiques ? À Beaumontois en Périgord, le pourcentage d'abstention au premier tour des législatives 2024 s'élevait à 30,13%, plus bas de 11 points que celui des dernières européennes. A l'occasion du scrutin européen du mois de juin 2024, 41,92% des personnes en âge de voter à Beaumontois en Périgord avaient en effet refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 43,03% pour les élections européennes de 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur il y a une semaine. Elle représentait 25,90% à 12 heures et 59,39% à 17 heures pour le premier tour, bien mieux qu'en 2022.

18:35 - 69,87% de participation lors de la 1ère manche des élections législatives à Beaumontois en Périgord À Beaumontois en Périgord, l'une des clés du scrutin législatif est incontestablement l'abstention. Dans la localité, le pourcentage d'abstention lors du 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 30,13%. Pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 400 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 23,61% avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 21,21% au premier tour. En proportion, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 44,43% au premier tour et 49,93% au deuxième tour.

17:29 - Comprendre l'électorat de Beaumontois en Périgord : un regard sur la démographie locale Dans la commune de Beaumontois en Périgord, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des élections législatives ? Le taux de chômage à 10,63% peut agir sur les espoirs des électeurs en matière de mesures sur l'emploi. Avec une densité de population de 77 habitants par km² et 39,93% de population active, ces chiffres pourraient favoriser un engagement électoral plus important. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (34,62%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 778 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Enfin, la présence d'une population étrangère de 8,65% et d'une population immigrée de 10,43% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Un pourcentage de résidences secondaires de 17,76%, comme à Beaumontois en Périgord, indique un tourisme important dans la région. Cela peut impacter l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.