Résultat des législatives 2024 à Saint-Antoine-de-Breuilh (24230) – 2e tour [PUBLIE]

22:59 - Le Nouveau Front populaire a fait progresser la gauche à Saint-Antoine-de-Breuilh Une autre question qui enveloppe ces élections de 2024 est celle du vote de gauche après la constitution du Nouveau Front populaire dès le premier tour. L'attelage a obtenu 28,06% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Pour le premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 22,09% des votes à Saint-Antoine-de-Breuilh. Une évolution de 5 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - 17 points gagnés en 2 ans par le RN à Saint-Antoine-de-Breuilh L'écart entre les scores du Rassemblement national aura été bien plus fort en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante même. Ce sont déjà 17 points qui ont ainsi été amassés par le RN à l'échelle de la commune entre son score des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Les reports de voix restent une inconnue de taille, mais on peut donc déduire que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel score final pour le RN aux élections législatives à Saint-Antoine-de-Breuilh ? Le résultat obtenu par la formation politique de Jordan Bardella ce 7 juillet sera ainsi une des clés pour le second tour de ces élections des députés 2024 à l'échelle locale. Le mouvement lepéniste va-t-il encore s'imposer à Saint-Antoine-de-Breuilh, comme en 2022 ? Le RN réalisait aussi un très bon départ à Saint-Antoine-de-Breuilh au début des élections législatives à l'époque. On retrouvait en effet Serge Muller en tête au premier tour, avec 36,11% dans la ville. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 60,13%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 39,87%.

20:05 - Nouveau coup de force pour le RN à Saint-Antoine-de-Breuilh ce dimanche ? Selon les études des instituts de sondages diffusées dans les dernières heures de la campagne, l'alliance du Rassemblement national et des Républicains pourrait s'assurer entre 210 et 250 sièges à l'issue du deuxième tour des élections législatives. Le Nouveau Front populaire pourrait remporter près de 200 sièges. De leur côté, les candidats d'Ensemble pour la République préserveraient jusqu'à 120 députés. Il faudra cependant prendre en compte les caractéristiques locales. Serge Muller (Rassemblement National) a raflé 53,1% des votes à Saint-Antoine-de-Breuilh dimanche 30 juin, pour le 1er tour des législatives. Un premier résultat qui lui a permis de passer devant Christophe Cathus (Nouveau Front populaire) et Michel Delpon (Ensemble !) avec 22,09% et 16,21% des votants. Serge Muller était aussi en tête dans la 2ème circonscription de la Dordogne dans son ensemble, avec cette fois 42,71%, devant Christophe Cathus avec 28,27% et Michel Delpon avec 19,58%.

19:21 - Et que retenir du scrutin européen à Saint-Antoine-de-Breuilh au niveau de l'abstention ? L'observation des résultats des précédentes consultations démocratiques est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. À Saint-Antoine-de-Breuilh, le taux d'abstention au 1er round des élections législatives 2024 s'élevait à 33,68%, plus bas que celui des dernières élections européennes. A l'occasion du scrutin européen de début juin, 47,39% des personnes en âge de voter à Saint-Antoine-de-Breuilh avaient effectivement déserté les urnes. L'abstention était de 44,17% lors du scrutin européen de 2019. En proportion, à l'échelle du pays, le taux d'abstention aux élections européennes 2024 représentait 48,51% lors de l'unique tour du scrutin, mieux qu'en 2019.

18:35 - L'abstention sera scrutée autant que les résultats aux législatives 2024 à Saint-Antoine-de-Breuilh Ce dimanche, lors du second tour des élections législatives à Saint-Antoine-de-Breuilh, qu'en est-il de la participation ? La participation au 1er tour des législatives 2024 à Saint-Antoine-de-Breuilh était de 66,32%. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 46,49% au premier tour et 47,38% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation de ce jour à Saint-Antoine-de-Breuilh ? Il y a deux ans, au premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 75,49% au niveau de la commune. La participation était de 75,54% au second tour, soit 1 050 personnes. Les habitants des communes de grandes tailles se déplacent la plupart du temps moins que dans les petites, cette situation peut-elle changer pour les législatives à Saint-Antoine-de-Breuilh ?

17:29 - Comment la composition démographique de Saint-Antoine-de-Breuilh façonne les résultats électoraux ? Dans les rues de Saint-Antoine-de-Breuilh, le scrutin est en cours. Dotée de 931 logements pour 1 844 habitants, la densité de la ville est de 108 hab par km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 135 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 124 foyers fiscaux. Dans la localité, 16,71% des résidents sont des enfants, et 11,52% de 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques en matière d'instruction et de santé. Les habitants, dont 36,6% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,35%, la ville affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 20 826 euros/an, illustrant un certain niveau de prospérité. À Saint-Antoine-de-Breuilh, les enjeux locaux se mêlent aux défis français.