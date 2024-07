Résultat des législatives 2024 au Buisson-de-Cadouin (24480) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - Le Front populaire va-t-il bénéficier des électeurs de la Nupes au Buisson-de-Cadouin ? L'union de gauche aux dernières législatives ayant éclaté, à quel parti vont s'attacher ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire ? La question revient avec plus d'incertitude encore pour ce second tour. Une première réponse : le bloc a rassemblé 28,06% des votes à l'échelle du pays dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Le niveau est déjà élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a une semaine, au Buisson-de-Cadouin, le binôme Front populaire a pour sa part glané 37,17% des votes dans la commune. Un score qui a décollé par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (11 points de plus).

20:58 - Une progression notable du RN au Buisson-de-Cadouin Le score de la formation politique de Jordan Bardella au second tour sera l'enseignement majeur pour ces élections législatives au niveau local. Ce sont déjà 19 points qui ont ainsi été arrachés par le RN au niveau de la commune entre son score des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une énorme progression. A ce rythme, on peut donc conclure que le RN sera vainqueur au Buisson-de-Cadouin ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel score final pour le bloc présidentiel ce dimanche soir au Buisson-de-Cadouin ? A l'échelle locale, le résultat de la formation de Jordan Bardella lors des législatives sera en conséquence très analysé. Défait en 2022 dans la ville, le RN garde cette fois toutes ses chances de triompher à la fin de l'élection localement. Lors des dernières législatives, le RN, ratait en revanche la marche au premier tour dans la ville du Buisson-de-Cadouin, grattant 18,13% des suffrages sur place, contre 26,55% pour Michèle Roux (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Le Buisson-de-Cadouin optera en revanche pour Michel Delpon (Ensemble !) au second tour, finalement à la première place localement avec 51,10%, devant l'adversaire Rassemblement National à 48,90%.

20:05 - Quel résultat au Buisson-de-Cadouin pour le Rassemblement national au second tour ? Avec 37,9% des suffrages, Serge Muller (Rassemblement National) a pris la tête au Buisson-de-Cadouin, dimanche 30 juin dernier lors du premier tour de l'élection législative. Christophe Cathus (Union de la gauche) et Michel Delpon (Ensemble pour la République) suivaient en décrochant, dans l'ordre, 37,17% et 16,74% des votants à l'échelle de la ville. C'est aussi Serge Muller qui terminait en tête dans la circonscription complète, avec cette fois 42,71%, devant Christophe Cathus avec 28,27% et Michel Delpon avec 19,58%.

19:21 - Abstention : quelle différence avec le scrutin européen au Buisson-de-Cadouin ? À l'heure des résultats, que retenir de la participation de cette commune lors des élections passées ? Le 1er tour des législatives 2024 au Buisson-de-Cadouin a connu une participation de 70,74%, supérieure de 13 points à celle des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, 1 627 personnes habilitées à voter au Buisson-de-Cadouin avaient en effet participé à l'élection (soit 57,22%), contre une participation de 56,94% pour les européennes de 2019. Pour information, au niveau de l'Hexagone, la participation aux élections européennes 2024 représentait 51,49% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - La participation au Buisson-de-Cadouin va-t-elle baisser à l'occasion du second tour des législatives ? Au Buisson-de-Cadouin, l'un des critères essentiels des élections législatives est immanquablement le taux de participation. Dimanche dernier, le taux d'abstention au premier tour des législatives 2024 au Buisson-de-Cadouin était de 29,26%. Pour rappel, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 44,37% au premier tour et 47,1% au deuxième tour. Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 24,11% dans la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 20,09% au premier tour. Les enjeux de ce scrutin historique seraient par exemple susceptibles de ramener les électeurs du Buisson-de-Cadouin dans les bureaux de vote.

17:29 - Élections législatives au Buisson-de-Cadouin : un éclairage démographique Dans les rues du Buisson-de-Cadouin, les élections sont en cours. Avec ses 1 945 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique s'observe dans ses 214 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 290 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (59,77%) souligne l'importance des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. Avec 130 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 8,37%, Le Buisson-de-Cadouin est un exemple de pluriculturalisme. Malgré un taux de chômage de 12,04%, la commune affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 23 916 € par an, témoignant d'une certaine prospérité. Le Buisson-de-Cadouin incarne la vigueur et l'authenticité d'un pays en pleine transformation.