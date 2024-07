Résultat des législatives 2024 à Creysse (24100) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - 28,32% pour l'union des gauches à Creysse Alors que le Front populaire semble avoir pris la place de la Nupes (25,6% pour la Nupes au niveau national en 2022 et plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va donner lieu à des victoires ce dimanche, pour le second tour des législatives. Le décompte de voix apparaît comme conséquent : lors du premier tour des législatives dimanche dernier, à Creysse, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 28,32% des votes dans la commune. Une hausse de 5 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Le Rassemblement national redoutable à Creysse aux législatives Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera le grand sujet pour cette élection 2024, au niveau local. Si on s'en tient à la progression du RN qui émerge des dernières élections législatives au niveau national, soit pas moins de quinze points de plus pour les candidats du parti entre les deux élections, le nombre de voix du Rassemblement national pourrait le placer en tête à Creysse. Une projection qui semble coller avec les suffrages également grappillés par la formation politique dans la ville en 2 ans : un bond de 15 points qui peut toujours grimper.

20:29 - Nouvelle offensive pour le Rassemblement national à Creysse ? Le nombre de votes de la formation de Jordan Bardella ce dimanche sera ainsi la clé du scrutin au niveau local pour le second tour de ces élections de l'Assemblée nationale 2024. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le Rassemblement national va-t-il de nouveau s'imposer à Creysse ? Le Rassemblement national réalisait également un bon départ à Creysse au début des élections législatives à l'époque. C'est en effet Serge Muller qui arrivait en tête au premier tour avec 28,27% dans la commune. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la localité, avec 53,90%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 46,10%.

20:05 - Nouveau coup de force pour le Rassemblement national à Creysse ce dimanche ? A en croire les études établies juste avant le second tour, le parti de Jordan Bardella devrait rafler entre 210 et 250 députés à l'issue du second tour des législatives. Ce qu'on appelait encore la Nupes il y a peu pourrait remporter jusqu'à 200 sièges. Les candidats de la majorité conserveraient jusqu'à 120 sièges. Mais on ne peut faire abstraction des caractéristiques de chaque territoire. Grâce à 43,78% des suffrages, Serge Muller (Rassemblement National) a pris la tête à Creysse, dimanche 30 juin dernier au soir du 1er round de l'élection législative. En seconde place, Christophe Cathus (Union de la gauche) recevait 28,32%. Michel Delpon (Ensemble ! - Majorité présidentielle) glanait 19,61% des votants. C'est aussi Serge Muller qui terminait en tête sur l'ensemble des votants de la circonscription, avec cette fois 42,71%, devant Christophe Cathus avec 28,27% et Michel Delpon avec 19,58%.

19:21 - Que retenir de la participation par rapport au scrutin européen à Creysse ? Pour cerner davantage le vote des habitants de cette ville, il est également nécessaire d'observer les résultats des élections antérieures. Dimanche dernier, le pourcentage d'abstention au premier tour des législatives 2024 à Creysse a atteint 31,23%, en dessous de celui des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, lors du précédent scrutin européen, parmi les 1 443 inscrits sur les listes électorales à Creysse, 45,11% avaient en effet refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 38,66% en 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée le 9 juin. Elle se chiffrait à 19,8% à 12 heures et 45,3% à 17 heures, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - À Creysse, les chiffres de la participation à l'occasion du 2e tour seront un élément clé À Creysse, le taux d'abstention constitue à n'en pas douter l'un des facteurs essentiels de ce scrutin législatif. Dans la commune, le pourcentage de participation lors du 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 68,77%. Au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 76,07% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au vote. La participation était de 77,07% au premier tour, soit 1 096 personnes. Pour rappel, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 51,02% au premier tour. Au deuxième tour, 51,44% des citoyens se sont déplacés. La crise de confiance dans les partis politiques pourrait potentiellement impacter la stratégie de vote des habitants de Creysse.

17:29 - Creysse : législatives et dynamiques démographiques Dans les rues de Creysse, les élections sont en cours. Avec ses 1 747 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. La variété socio-économique s'observe dans ses 222 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 091 foyers fiscaux. Dans la commune, 26% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 10,11% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les orientations des politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les citoyens, dont 43,2% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, près de 55,75% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 553,92 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Creysse, les enjeux locaux rejoignent ceux de la France dans son ensemble.