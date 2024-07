Résultat des législatives 2024 à Saint-Pierre-d'Eyraud (24130) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Saint-Pierre-d'Eyraud, quels pourraient être les reports des voix en faveur de la gauche ? L'union de gauche aux dernières législatives étant déjà morte, que deviendront ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Combien en récupérera le Front populaire ? La réponse à cette question va être une des principales clés de ce second tour. Premier élément de réponse : l'ensemble a rassemblé 28,06% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% il y a deux ans. A l'occasion du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 25,17% des bulletins à Saint-Pierre-d'Eyraud. Il a donc fait progresser la gauche en comparaison des 21,57% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Le RN a solidement progressé à Saint-Pierre-d'Eyraud A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella lors des législatives sera très scruté. Ce sont déjà 18 points qui ont ainsi été glanés par le RN à l'échelle de la commune entre sa part de voix des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Tout dépendra des reports de voix, mais on peut déduire que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel score final pour le Rassemblement national aux législatives à Saint-Pierre-d'Eyraud ? La fraction d'électeurs en faveur du Rassemblement national sera ainsi l'enseignement majeur à l'échelle locale pour le second tour de cette législative. Le Rassemblement national va-t-il de nouveau gagner à Saint-Pierre-d'Eyraud, comme en 2022 ? Le RN tirait aussi son épingle du jeu à Saint-Pierre-d'Eyraud lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale à l'époque. C'est en effet Serge Muller qui arrivait en pôle position au premier tour avec 30,35% dans la commune. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 56,13%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 43,87%.

20:05 - Quel verdict à Saint-Pierre-d'Eyraud pour le RN aux élections législatives ? D'après les études communiquées dans les dernières heures de la campagne, le camp de Jordan Bardella pourrait rafler pas loin de 250 députés au terme des élections législatives. La coalition de gauche pourrait accaparer près de 200 sièges. Les candidats d'Ensemble! Préserveraient jusqu'à 120 sièges. Mais on ne peut faire abstraction des caractéristiques locales. Serge Muller (Rassemblement National) a recueilli 48,31% des votes à Saint-Pierre-d'Eyraud le 30 juin 2024, lors du premier round des législatives. Un score qui lui a permis de ressortir devant Christophe Cathus (Front populaire) et Michel Delpon (Ensemble ! - Majorité présidentielle) avec respectivement 25,17% et 17,53% des électeurs. Serge Muller était aussi en tête dans la 2ème circonscription de la Dordogne dans son ensemble, avec cette fois 42,71%, devant Christophe Cathus avec 28,27% et Michel Delpon avec 19,58%.

19:21 - Etude comparative de l'abstention à Saint-Pierre-d'Eyraud lors des derniers scrutins Au fil des scrutins électoraux précédents, les 1 826 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Le premier tour des législatives 2024 à Saint-Pierre-d'Eyraud a connu une participation de 76,67%, supérieure de 15 points à celle des dernières européennes. A l'occasion du scrutin européen du mois de juin 2024, 61,26% des personnes en âge de participer à une élection à Saint-Pierre-d'Eyraud avaient effectivement participé à l'élection, contre une participation de 60,53% il y a 5 ans. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a une semaine. Elle représentait 25,9% à 12 heures et 59,4% à 17 h pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - 76,67% de participation lors de la 1ère manche des élections législatives à Saint-Pierre-d'Eyraud La participation constitue indiscutablement l'une des clés de ces élections législatives. Dans la ville, 23,33% des électeurs ne sont pas allés voter lors du premier tour des élections législatives 2024. Lors du premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 15,11% des électeurs de la ville, contre un taux d'abstention de 18,23% au second tour. En proportion, l'abstention aux législatives 2022 représentait 46,3% au premier tour et 47,11% au second tour. Qu'en sera-t-il ce soir à Saint-Pierre-d'Eyraud ? Les incitations à faire "barrage" à l'extrême-droite sont de nature à inciter les citoyens de Saint-Pierre-d'Eyraud à ne pas rester chez eux.

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Saint-Pierre-d'Eyraud À Saint-Pierre-d'Eyraud, les caractéristiques démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent impacter les législatives. Avec une densité de population de 67 habitants par km² et 40,79% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de chômeurs à 10,86% peut avoir un effet sur les espérances des électeurs en ce qui concerne les directives sur l'emploi. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (18,17%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 660 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,31%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (13,3%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Saint-Pierre-d'Eyraud mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 35,84% des habitants non diplômés, cela peut impacter le taux d'abstention dans la commune.