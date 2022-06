Résultat des législatives à Betschdorf - Election 2022 (67660) [PUBLIE]

Le résultat de l'élection législative 2022 à Betschdorf est à présent publié. À Betschdorf, les 2890 habitants inscrits dans la 8ème circonscription du Bas-Rhin ont opté pour la représentante Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le niveau de l'abstention atteint 56% des habitants inscrits sur les listes électorales au sein de la commune au niveau de la 8ème circonscription du Bas-Rhin. Reste à savoir si les citoyens des 100 autres communes faisant partie de cette circonscription législative voteront comme ceux de Betschdorf. Stéphanie Kochert a réuni 29% des voix au sein de la commune. En 2e place, Ludwig Knoepffler (Rassemblement National) récupère 28% des suffrages. Quant à elle, Anne Sander (Divers droite) ramasse 15% des suffrages.

Quel postulant à l'hémicycle les habitants de Betschdorf classeront-ils en pole position des résultats des législatives à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin 2022) ? En première place du premier tour de la présidentielle dans cette localité, Marine Le Pen et le RN auront-ils la possibilité de s'approprier un siège à l'Assemblée nationale dans cette circonscription ? Durant la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait obtenu 38,7% des voix au premier tour à Betschdorf, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ancien banquier d'affaires et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 27,4% et 9,0% des suffrages. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Betschdorf gratifiée de 55,1% des voix. Emmanuel Macron avait récupéré 44,9% des voix.