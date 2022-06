Résultat des législatives à Bihorel - Election 2022 (76420) [PUBLIE]

14/06/22 15:57

Le ministère de l'Intérieur a officiellement proclamé le résultat de l' élection législative à Bihorel. Ce résultat ne concerne pour l'heure que les électeurs de Bihorel. Les électeurs de 86 communes voisines pourraient encore faire bouger le résultat de l'élection législative dans cette circonscription. Le niveau de l'abstention parmi les habitants figurant dans les registres électoraux dans la commune à l'échelle de la 2ème circonscription de la Seine-Maritime atteint 41%, ce qui représente 2 439 non-votants. Annie Vidal a rassemblé 35% des votes. Elle ressort devant Sébastien Duval (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Jonas Haddad (Les Républicains) qui ramassent dans l'ordre 27% et 13% des voix.

Durant l'élection présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 37% des suffrages au premier tour à Bihorel, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Celui qui fit office de troisième homme lors de la présidentielle de 2022 et l'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont avaient obtenu 21% et 13% des votes. Fidèles à leur choix du premier tour, les citoyens de Bihorel avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui confiant 76% des suffrages. Marine Le Pen avait dû se contenter de 24% des voix. Le président fraîchement réélu sera-t-il à même de remporter une majorité à l'hémicycle au regard des voix qu'il a obtenues dans cette agglomération dès le premier tour de la présidentielle ? Comme partout en France, les habitants de Bihorel ( Seine-Maritime ) seront incités à participer à l'élection des membres de l'hémicycle le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Quel prétendant soutiendront-ils ?