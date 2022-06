Résultat de la législative à Bischwiller : en direct

En direct

17:14 - Que disent les grandes tendances des législatives 2022 pour Bischwiller ? La dernière présidentielle, à Bischwiller, s'achevait favorablement pour Marine Le Pen avec 31,77% des suffrages. A la suite, on trouvait Emmanuel Macron à 26,63%, puis Jean-Luc Mélenchon à 21,15% et Éric Zemmour à 5,69%. Les indications nationales des derniers jours viendront probablement modifier ces équilibres et donc le résultat des législatives à Bischwiller au 1er tour, même s'il est impossible d'ignorer les particularités locales. Or la coalition LFI-PS-EELV s'est approchée de la majorité LREM-Ensemble dans les sondages juste avant la période de réserve (27% contre 28% dans deux sondages Ipsos pour France Tv et Le Monde). Pendant ce temps, le Rassemblement national est passé au-dessus des 19%.

14:30 - L'abstention demeure l'un des chiffres les plus attendus de ces élections législatives à Bischwiller L'une des clés de ces élections législatives 2022 sera l'étendue de la participation à Bischwiller. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée en avril dernier. Elle s'élevait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a 2 mois, pour le second tour de l'élection présidentielle, 67,64% des électeurs dans la ville avaient pris part au scrutin. La participation était de 67,65% au premier tour, soit 4 785 personnes. La hausse des prix des carburants qui pèse sur le budget des ménages pourrait entre autres pousser les citoyens de Bischwiller à se désintéresser du scrutin.

11:30 - À Bischwiller, le score de la participation à l'occasion des législatives sera un élément fort Le résultat des législatives 2022 est autant espéré que le taux d'abstention qui est toujours trop haut durant de ce type de scrutin. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone en 2017, le taux d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, c’était plus qu’en 2012. Pour cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette commune, il faut analyser les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Cinq ans auparavant, au moment des législatives, le pourcentage de participation s'était hissé à 37,89% au premier tour au sein de Bischwiller. La participation était de 30,62% pour le deuxième round.