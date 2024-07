Résultat des législatives 2024 à Haguenau : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Haguenau et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux

A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Haguenau regorge de diversité et d'activités. Avec ses 35 715 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 3 026 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (22,3%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. La population étrangère de 2 448 personnes favorise une richesse culturelle précieuse. Dans cette mosaïque sociale, 37,36% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1213,77 €, accable une commune qui vise plus de prospérité. En résumé, Haguenau incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.