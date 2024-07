En direct

21:12 - Que vont peser les supporters de gauche à Schirrhein ? Avec un peu plus de 28% des votes à l'échelle nationale lors du premier round des élections législatives dimanche 30 juin, le Nouveau Front populaire a fait mieux que l'union des partis de gauche en 2022 au même stade. Un score qui pourrait lui permettre de titiller le RN ce soir. A l'occasion du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 7,6% des suffrages à Schirrhein. Un chiffre en baisse en comparaison des 8,58% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Le Rassemblement national a lourdement avancé à Schirrhein Le nombre de votes du Rassemblement national sera l'enseignement majeur localement pour cette législative. La progression du parti, qui se chiffre déjà à 26 points à Schirrhein entre son résultat des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti semble en effet avoir progressé encore plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus en 2024 qu'en 2022. Il n'est pas impossible, s'il bénéficie d'un bon report de voix, que le RN soit vainqueur à Schirrhein ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le parti présidentielle en tête aux dernières législatives à Schirrhein Le nombre de bulletins glanés par la formation politique de Jordan Bardella ce 7 juillet sera ainsi un enjeu localement pour le second tour de ces élections de l'Assemblée nationale. A l'inverse de l'élection de 2022, le parti lepéniste a cette fois des chances de conquérir la commune, mais aussi et surtout la circonscription. Aux législatives il y a deux ans à Schirrhein, le RN avait en revanche dû se contenter de la deuxième place, 26,74% des habitants passés par le bureau de vote ayant voté pour son binôme, contre 33,87% pour Vincent Thiebaut (Ensemble !) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme La République en Marche (51,76%). Vincent Thiebaut remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Le RN en tête des législatives 2024 à Schirrhein Dimanche 30 juin dernier, les électeurs de Schirrhein ont placé en tête Marc Wolff (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 52,15% des votes. Vincent Thiebaut (Ensemble pour la République) et Olivier Terrien (Union de la gauche) suivaient en captant respectivement 29,34% et 7,6% des électeurs à l'échelle de la métropole. C'est aussi Marc Wolff qui achevait ce premier tour en pôle position dans la circonscription complète, avec cette fois 40,47%, devant Vincent Thiebaut avec 29,24% et Olivier Terrien avec 15,55%.

19:21 - Quelles différences entre les scrutins électoraux 2024 à Schirrhein ? En attendant les résultats définitifs, que révèlent la participation de cette localité lors des consultations politiques antérieures ? Le pourcentage de participation au 1er tour des législatives 2024 à Schirrhein a été de 67,21%, dépassant celui des dernières élections européennes. Début juin, lors du scrutin européen, 52,83% des électeurs de Schirrhein avaient en effet pris part au scrutin. La participation était de 49,65% il y a cinq ans. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a une semaine. Elle atteignait 26% à 12 h et 59% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - Une baisse de l'abstention peut-elle influencer le résultat au second tour à Schirrhein ? Qu'en est-il de l'abstention ce dimanche, lors des législatives à Schirrhein ? L'abstention pour le premier tour des législatives 2024 à Schirrhein était de 32,79%. Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, 24,26% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 21,53% au second tour. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 63,21% au premier tour et 63,73% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Schirrhein ? La question des retraites et l'insécurité pourraient potentiellement pousser les citoyens de Schirrhein (67240) à ne pas rester chez eux.

17:29 - Élections à Schirrhein : l'impact des caractéristiques démographiques À Schirrhein, les facteurs démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent impacter les élections législatives. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la commune, avec près de 29% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 6,75%. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (85,67%) met en exergue l'importance des questions de logement et d'urbanisme. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (88,67%) souligne le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 702 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (11,14%) révèle des besoins de suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,57%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Schirrhein mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,03% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.