Résultat des législatives 2024 à Mommenheim (67670) – 2e tour [PUBLIE]

21:12 - Sur qui vont se diriger les 14,36% de la gauche à Mommenheim ? Le Nouveau Front populaire qui s'avance cette fois s'est imposé comme une force politique majeure lors du premier tour des législatives, avec plus de 28% au niveau national, contre moins de 26% pour la Nupes il y a deux ans. De quoi remettre une inconnue de gauche dans ce second tour ce dimanche. A l'issue du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Mommenheim, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 14,36% des votes dans la localité. Une poussée à comparer néanmoins avec les 16,17% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (12,42% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,75% pour Yannick Jadot, 1,07% pour Fabien Roussel et 1,69% pour Anne Hidalgo).

20:58 - La progression inédite du Rassemblement national à Mommenheim en 2 ans Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella lors de ces législatives 2024 sera très scruté. Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats du RN ont affiché plus de 33% des voix aux élections législatives le 30 juin, soit quinze points de plus qu'aux dernières législatives, la dynamique locale semble plus puissante encore. Le mouvement lepéniste a en effet déjà engrangé 18 points sur place entre 2022 et 2024. On peut donc imaginer (certes imprudemment) que le RN puisse gagner ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel verdict final à Mommenheim pour le bloc présidentiel ce dimanche soir ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera ainsi une des clés pour le second tour de cette élection à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. Et cette fois, contrairement à la législative 2022, le Rassemblement national a peut-être ses chances de l'emporter. Lors des dernières législatives à Mommenheim, le RN terminait en revanche à la seconde position sur le podium, 19,53% des habitants passés par l'isoloir ayant voté pour son binôme, contre 31,05% pour Vincent Thiebaut (Ensemble !) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme LREM (65,45%). Vincent Thiebaut conservait donc son avance sur place.

20:05 - Marc Wolff (Rassemblement National) déjà en avance avec 37,85% à Mommenheim aux législatives D'après les enquêtes des sondeurs diffusées depuis dimanche, l'alliance du RN et des ciottistes serait susceptible de gagner entre 210 et 250 sièges à l'issue des législatives. L'alliance des partis de gauche pourrait remporter près de 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité présidentielle pourraient préserver jusqu'à 120 sièges. Il faut bien évidemment tenir compte des particularismes locaux. Marc Wolff (Rassemblement National) a collecté 37,85% des voix à Mommenheim le 30 juin 2024, lors du premier round de l'élection législative. En seconde position, Vincent Thiebaut (Ensemble ! - Majorité présidentielle) décrochait 30,14%. A la 3e position, Olivier Terrien (Nouveau Front populaire) recevait 14,36% des votants. Même première place concernant le vote de la circonscription, Marc Wolff accumulant cette fois 40,47%, devant Vincent Thiebaut avec 29,24% et Olivier Terrien avec 15,55%.

19:21 - Participation à Mommenheim : un sursaut par rapport aux européennes En attendant les résultats définitifs, que révèlent la participation de cette ville lors des élections passées ? À Mommenheim, le pourcentage de participation au 1er tour des législatives 2024 a été de 67,53%, dépassant de 14 points celui des dernières élections européennes. Pendant le précédent scrutin européen, sur les 1 700 personnes en âge de voter à Mommenheim, 53,41% avaient en effet pris part au vote. La participation était de 55% lors du scrutin européen de 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a quatre semaines. Elle s'élevait à 20% à midi et 45% à 17 h, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - Le chiffre phare de ces législatives à Mommenheim demeure l'abstention Le taux d'abstention est immanquablement l'un des critères décisifs de ce scrutin législatif 2024. Dimanche dernier, l'abstention à Mommenheim au 1er tour des élections législatives 2024 s'est élevée à 32,47%. En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 20,8% au sein de la commune. L'abstention était de 20,55% au premier tour. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 53,17% au premier tour. Au second tour, 55,04% des votants ne se sont pas déplacés. Quel niveau atteindra l'abstention à Mommenheim aujourd'hui ? Les jeunes générations montrent souvent une indifférence pour les scrutins électoraux, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les législatives à Mommenheim ?

17:29 - Le poids démographique et économique de Mommenheim aux élections législatives Dans la ville de Mommenheim, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le résultat des législatives. Dans la commune, 16,2% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 8,88% sont des personnes âgées. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures en matière d'instruction et de santé. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (84,8%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 790 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (9,52%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (4,52%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Mommenheim mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 16,07% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.