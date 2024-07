Résultat des législatives 2024 à Brumath : les premiers chiffres du 2e tour

17:57 - Brumath : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

A la mi-journée des législatives, Brumath regorge de diversité et d'activités. Avec ses 10 238 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 776 entreprises, Brumath est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (83,07%) montre l'importance des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. Avec 400 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 5,29%, Brumath se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,15%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2420,13 euros par mois. À Brumath, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.