Résultat de la législative à Boën-sur-Lignon : en direct

19:24 - Que peut espérer les Insoumis et leurs alliés pour ces législatives à Boën-sur-Lignon ?

Les inscrits de Boën-sur-Lignon avaient apporté 17,83% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour l'étape première de la dernière présidentielle. Et c'est encore sans compter les votes écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 3,89% et 2,03% au premier tour de la présidentielle. Ce qui donne un potentiel de 23,75% pour la coalition LFI-PS-EELV dans la commune.