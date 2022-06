Un des paramètres clés de ces législatives, en France comme à Boissy-l'Aillerie, sera le résultat du bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de gauche avait enregistré 24,47% des suffrages le 10 avril dernier dans la commune. Et c'est sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 5,04% et 1,83% au 1er tour de la présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel de voix de 31,34% à Boissy-l'Aillerie pour ce premier tour des élections législatives.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote, un indice pour le résultat des législatives 2022 à Boissy-l'Aillerie ?

Lors du dernier scrutin, à Boissy-l'Aillerie, Emmanuel Macron remportait meilleure place de la présidentielle avec 26,21% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 24,47%. Suivaient Marine Le Pen avec 19,62% et Éric Zemmour, quatrième avec 8,52%. Un résultat à mettre en perspective avec ce qui s'est passé au niveau national : un Emmanuel Macron en pôle position à près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les indicateurs nationaux des dernières semaines viendront sans doute bouleverser ces équilibres lors des législatives dans la ville ce dimanche. Or la majorité et la Nupes ont vu leur écart se rapprocher dans les intentions de vote jusqu'à arriver à un minuscule point avant la trêve (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier Ipsos), avec un Rassemblement national très proche, à près de 20%.