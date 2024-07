Résultat des législatives 2024 à Osny : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Osny : enjeux locaux et perspectives électorales

Dans la commune d'Osny, une variété de données démographiques et socio-économiques influencent le résultat des législatives. Dans l'agglomération, 38% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 5,87% sont des personnes âgées. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (84,11%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 4 897 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 11,62% et d'une population immigrée de 17,31% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'éducation à Osny mettent en avant une diversité de qualifications, avec 17,61% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.