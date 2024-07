Résultat des législatives 2024 à Vauréal : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Le poids démographique et économique de Vauréal aux législatives

La structure démographique et socio-économique de Vauréal détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur le résultat des élections législatives. Avec 50,58% de population active et une densité de population de 4688 habitants par km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de chômage à 11,37% pourrait agir sur les espoirs des habitants en matière de mesures sur le travail. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (85,51%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 5 137 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 16,21% et d'une population étrangère de 7,77% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, de 7,45% à Vauréal, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux politiques relatives à l'instruction et au logement étudiant.