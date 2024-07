Résultat des législatives 2024 à Cergy : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Élections à Cergy : l'impact des caractéristiques démographiques

A la mi-journée des législatives, Cergy regorge de diversité et d'activités. Avec ses 68 348 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 5 548 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (62,16%) montre l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Avec 14 396 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 27,74%, Cergy se classe comme un exemple de son ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 2358,86 euros/mois, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 16,07%, synonyme d'une situation économique précaire. À Cergy, où la jeunesse équivaut à 49% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir en communion.