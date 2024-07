Résultat des législatives 2024 à Jouy-le-Moutier : les premiers chiffres du 2e tour

Ce 7 juillet 2024, lors du second tour des législatives à Jouy-le-Moutier, qu'en est-il de la participation ? La participation au premier tour des législatives 2024 à Jouy-le-Moutier s'élevait à 66,93%. Il y a deux ans, pour le premier tour de la présidentielle, sur les 11 057 personnes en âge de voter dans la ville, 76,13% s'étaient rendues dans l'isoloir, contre une participation de 69,25% au second tour, c'est-à-dire 7 657 personnes. En comparaison, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 44,3% au premier tour et 42,97% au second tour. L'inflation dans le pays qui alourdit le budget des familles est de nature à ramener les électeurs de Jouy-le-Moutier vers les urnes.

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Jouy-le-Moutier

En pleine campagne électorale législative, Jouy-le-Moutier est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 17 175 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 925 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans l'agglomération, 43% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 2,39% de plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les priorités des directives, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Jouy-le-Moutier forme une communauté diversifiée, avec ses 1 375 résidents étrangers, soit 7,98% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Dans cette mosaïque sociale, 52,95% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 585,46 euros, pèse sur une commune qui ambitionne un avenir prospère. À Jouy-le-Moutier, où les moins de 30 ans représentent 43% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir partagé et florissant.