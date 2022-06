Résultat des législatives à Bollène - Election 2022 (84500) [PUBLIE]

12/06/22 21:13

Résultat des législatives 2022 à Bollène

Le résultat des élections législatives 2022 à Bollène est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Vaucluse

Résultat de la législative dans la 4ème circonscription du Vaucluse

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat de la législative 2022 à Bollène. Les 10319 citoyens de Bollène votant dans la 4ème circonscription du Vaucluse ont choisi la candidature Rassemblement National dimanche 12 juin. Marie-France Lorho a collecté 44% des voix. Elle arrive devant Monia Galvez (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Violaine Richard (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui ramassent dans l'ordre 23% et 22% des votes. Le niveau de l'abstention s'établit à 62% des habitants habilités à fréquenter les isoloirs au sein de la commune au niveau de la 4ème circonscription du Vaucluse, ce qui représente 6 363 non-votants. Ces chiffres ne représentent cependant pas la totalité des votes au niveau de la 4ème circonscription du Vaucluse, 47 autres communes participant également au résultat de la législative dans cette circonscription électorale.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Bollène Marie-France Lorho Rassemblement National - 43,53% Monia Galvez Nouvelle union populaire écologique et sociale - 22,51% Violaine Richard Ensemble ! (Majorité présidentielle) - 22,18% Roger Rossin Les Républicains - 4,37% Betty Carvou Ecologistes - 2,35% Nicolas Petillot Divers extrême gauche - 1,42% Anne-Marie Hautant Régionaliste - 1,32% Marc Governatori Ecologistes - 1,29% Alexandre Rigord Ecologistes - 1,03% Jean-Marie Wailly Divers - 0,00% Participation au scrutin Circonscription Bollène Taux de participation - 38,34% Taux d'abstention - 61,66% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) - 1,29% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) - 0,91% Nombre de votants - 3 956

Législatives 2022 à Bollène : les enjeux

Les inscrits sur les listes électorales de Bollène (84500) reprendront la direction des isoloirs en 2022. Ils devront participer aux législatives 2022 qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. En tête du premier tour de la présidentielle dans cette agglomération, Marine Le Pen et le Rassemblement national auront-ils la possibilité de s'emparer d'un fauteuil à l'hémicycle dans cette circonscription ? Pendant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 35,63% des votes au premier tour à Bollène, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Le candidat du parti "La France Insoumise" et l'actuel chef de l'Etat avaient obtenu 21,65% et 17,56% des votes. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les habitants de Bollène avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième en lui confiant 58,92% des votes. Emmanuel Macron avait récupéré 41,08% des suffrages.