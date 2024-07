Résultat des législatives 2024 à Uchaux (84100) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Sur qui vont se transférer les voix du Front populaire à Uchaux ? Quelle part des Français votera pour le Front populaire, représentant la France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe-Ecologie et d'autres, et annoncé de plus en plus plus proche du Rassemblement national par les instituts de sondage juste avant ce second tour ? Les 28,06% des suffrages obtenus au niveau national sont un premier indice. Au cours du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 12,76% des voix à Uchaux. Une percée à mettre en perspective néanmoins avec les 15,05% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - Des législatives qui sourient déjà au Rassemblement national à Uchaux Avec un résultat qui a encore grandi depuis les européennes, l'évolution du RN lors de ces élections législatives est à analyser localement. La progression du RN semble déjà forte à Uchaux entre le score du mouvement en 2022 (40,96%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (50,48%), de l'ordre de 10 points. Mais l'ascension se profile comme plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les sondeurs donnant au RN un résultat ouvrant la voie à près de 250 sièges en France, beaucoup plus que les 89 de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver gagnant localement ce 7 juillet, si la dynamique se poursuivait sur le même rythme qu'aux européennes, avec surtout un report de voix favorable.

20:29 - Quel score à Uchaux pour le Rassemblement national ce dimanche soir ? Le score obtenu par le Rassemblement national sera en conséquence très commenté localement pour le second tour de cette élection 2024. Le parti lepéniste va-t-il encore obtenir une victoire finale à Uchaux, comme lors des législatives 2022 ? Il y a deux ans pour les législatives, le RN se hissait déjà en première position à Uchaux. Dans la commune, c'est Marie-France Lorho qui démarrait en pôle position au premier tour avec 40,96%. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 50,53%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 49,47%.

20:05 - Nouvelle avance pour le RN à Uchaux ce dimanche ? A en croire les toutes dernières projections établies depuis dimanche, le camp de Jordan Bardella pourrait rafler pas loin de 250 sièges au terme des législatives. Le Front populaire pourrait rafler près de 200 sièges. Les candidats macronistes sécuriseraient entre 95 et 125 sièges. Il faudra cependant tenir compte des caractéristiques locales. Avec 50,48% des votes, Marie-France Lorho (Rassemblement National) a pris les devants à Uchaux, dimanche 30 juin 2024 pour le 1er tour des élections législatives. Un premier pointage qui lui a permis d'arriver devant Lise Anne Sophie Chauvot (Majorité présidentielle) et Monia Galvez (Nouveau Front populaire) avec 22,26% et 12,76% des votants. Marie-France Lorho était aussi en tête dans la 4ème circonscription du Vaucluse dans son ensemble, avec cette fois 49,89%, devant Monia Galvez avec 19,64% et Lise Anne Sophie Chauvot avec 17,27%.

19:21 - Etude comparative de la participation à Uchaux aux dernières élections L'observation des derniers rendez-vous électoraux permet de comprendre le vote des citoyens de cette commune. Dimanche dernier, 73,67% des électeurs d'Uchaux ont fait le déplacement au 1er round des législatives 2024, un chiffre supérieur à celui des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, au moment du précédent scrutin européen, le pourcentage de participation représentait en effet 58,46% des inscrits sur les listes électorales d'Uchaux (84), contre un taux de participation de 54,15% pour les européennes de 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a quatre semaines. Elle atteignait 19,8% le midi et 45,3% à 17 h.

18:35 - L'abstention est attendue tout autant que les résultats des législatives 2024 à Uchaux La participation constitue indiscutablement l'une des clés de ce scrutin législatif 2024. Le pourcentage d'abstention à Uchaux au 1er tour des législatives 2024 était de 26,33%. Il y a 2 ans, au premier tour de la présidentielle, 20,21% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 18,94% au deuxième tour. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,42% au premier tour et 50,00% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Uchaux ?

17:29 - Uchaux aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans les rues d'Uchaux, le scrutin est en cours. Avec ses 1 688 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 147 entreprises attestent un certain dynamisme. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (81,87%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Les électeurs, comprenant une proportion de 34,29% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Au sein de cette diversité sociale, 39,81% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 932,26 €, pèse sur une ville qui vise un avenir prospère. À Uchaux, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'écologie et l'immigration, se joignent aux objectifs français.