Résultat des législatives 2024 à Orange : les premiers chiffres du 2e tour

À Orange, l'une des clés de ces élections législatives 2024 est indéniablement l'ampleur de l'abstention. Dimanche dernier, l'abstention à Orange lors du premier tour des élections législatives 2024 s'est élevée à 33,37%. Pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 27,9% des personnes habilitées à participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 27,32% au premier tour. En proportion, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 57,56% au premier tour et 58,33% au deuxième tour. Les populations des communes de petite taille se déplacent toujours plus que dans les grandes, cette situation peut-elle évoluer pour les législatives à Orange ?

17:29 - Orange : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Orange se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 28 949 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique se reflète dans ses 2 750 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 17 866 foyers fiscaux. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (72,83%) montre le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. Orange forme une communauté diversifiée, avec ses 2 577 résidents étrangers, soit 9,06% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2166,23 euros/mois, la commune dévoile un taux de chômage de 16,77%, synonyme d'une situation économique instable. Orange manifeste la vigueur et l'authenticité d'un pays en constante évolution.