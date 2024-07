Résultat des législatives 2024 à Valréas : les premiers chiffres du 2e tour

L'abstention est l'une des clés de ce scrutin législatif 2024. Le pourcentage de votants à Valréas pour le premier tour des élections législatives 2024 s'élevait à 68,99%, dimanche dernier. Pour rappel, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 48,76% au premier tour et 47,97% au deuxième tour. Il y a 2 ans, au second tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 76,77% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, contre un taux de participation de 77,79% au premier tour, soit 4 757 personnes. Les enjeux de ce scrutin historique pourraient en effet ramener les habitants de Valréas vers les urnes.

Au cœur de la campagne électorale législative, Valréas se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 9 346 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique s'observe dans ses 741 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 5 826 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (69,01%) montre le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. La population étrangère de 896 personnes favorise une ouverture culturelle inestimable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 079 €/an, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 19,79%, annonçant une situation économique tendue. Pour résumer, à Valréas, les enjeux locaux rejoignent ceux de la France.

Ce 7 juillet, les 6 171 électeurs de Valréas sont déjà allés voter il y a quatre semaines, à l'occasion des européennes qui ont vu la victoire du RN. En 2022, lors des précédentes élections législatives, la coalition de gauche a décroché 131 sièges à l'Assemblée, tandis que 'Ensemble pour la majorité présidentielle' en recueillait 245. Parmi les listes encore en présence dans la 4ème circonscription du Vaucluse, qui réussira à capter le plus de voix à Valréas ? Sachez également que les horaires d’ouverture des 8 bureaux de vote de Valréas (de Bureau No 1 l'Oustau à Bureau No 8 G S Jules Ferry Refectoire) sont les suivants : de 8 heures à 18 heures.