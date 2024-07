En direct

22:59 - À Violès, quels pourraient être les reports des voix en faveur de la gauche ? Le Nouveau Front populaire qui s'avance cette fois a accumulé les votants du premier tour des législatives, avec plus de 28% au niveau national, contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. Ce qui met la gauche dans les forces favorites pour ce second tour dans les isoloirs. Au cours du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Violès, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 19,2% des votes dans la commune. Un chiffre pourtant stable par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (19,31%).

20:58 - Qui pourra vaincre le Rassemblement national à Violès ? La montée du Rassemblement national aura été bien plus forte en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante. Si on compare le score du RN aux législatives 2022 et en 2024, on observe une progression de 7 points à Violès. Mais celle-ci pourrait se trouver encore plus élevée au second tour ce 7 juillet, les enquêtes d'opinion offrant déjà aux candidats RN une victoire de près de 210 à 250 sièges en comparaison de la dernière élection législative. De quoi prédire une victoire aussi localement ? Cela dépendra surtout de l'abstention et des reports de voix.

20:29 - Quel score final pour le RN ce soir à Violès ? Le score du RN sera ainsi déterminant au niveau local pour le second tour de ces élections. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 que lors de la dernière élection législative, le parti frontiste va-t-il encore obtenir une victoire finale à Violès ? Le Rassemblement national tirait aussi son épingle du jeu à Violès à l'époque lors des législatives. C'est en effet Marie-France Lorho qui se classait en pôle position au premier tour avec 44,49% dans la commune. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans le secteur, avec 60,38%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 39,62%.

20:05 - Quel verdict pour le Rassemblement national ce dimanche à Violès ? A en croire les toutes dernières projections rendues publiques d'après les résultats du premier tour, l'alliance du RN et des ciottistes serait susceptible de gagner pas loin de 250 sièges à l'issue des législatives. La coalition de gauche pourrait mettre la main sur jusqu'à 200 sièges. Les candidats d'Ensemble! Sécuriseraient une centaine de députés. Il convient cependant de tenir compte des habitudes locales. Avec 51,41% des suffrages, Marie-France Lorho (Rassemblement National) a pris la pôle position à Violès, le 30 juin pour le 1er tour de l'élection législative. Un résultat qui lui a permis de coiffer au poteau Monia Galvez (Union de la gauche) et Lise Anne Sophie Chauvot (Ensemble pour la République) avec 19,2% et 13,56% des votants. La première place était la même à l'échelle de la 4ème circonscription du Vaucluse, Marie-France Lorho accumulant cette fois 49,89%, devant Monia Galvez avec 19,64% et Lise Anne Sophie Chauvot avec 17,27%.

19:21 - Quelles leçons tirer des taux de participation à Violès ? Au fil des dernières années, les 1 766 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. À Violès, le pourcentage de participation au 1er tour des élections législatives 2024 a atteint 70,54%, surpassant celui des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, durant le précédent scrutin européen, 54,26% des personnes en capacité de participer à une élection à Violès avaient en effet pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 54,42% il y a cinq ans. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a une semaine. Elle atteignait 25,90% à midi et 59,39% à 17 h pour le premier tour, c’était bien mieux qu’en 2022.

18:35 - La participation sera-t-elle en berne à Violès lors du 2e round des législatives ? À Violès, le niveau de participation est à n'en pas douter l'un des critères principaux des législatives 2024. Le pourcentage de participation au premier tour des élections législatives 2024 à Violès s'élevait à 70,54%, dimanche dernier. Pour rappel, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 51,43% au premier tour et 51,2% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Violès aujourd'hui ? Pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 325 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 77,58% étaient allés voter, contre une participation de 79,7% au premier tour, ce qui représentait 1 056 personnes. La hausse des prix du quotidien qui pèse sur les finances des familles, combinée avec les inquiétudes liées au conflit armé entre la Russie et l'Ukraine, seraient notamment susceptibles de faire augmenter la participation à Violès (84150).

17:29 - Violès : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans les rues de Violès, les élections sont en cours. Dotée de 837 logements pour 1 736 habitants, la densité de la commune est de 110 habitants par km². Ses 131 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 520 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (20,31%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 25,23% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, 45,58% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 380,54 euros, pèse sur une commune qui désire plus de prospérité. Pour conclure, Violès incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.