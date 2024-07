Résultat des législatives 2024 à Châteauneuf-du-Pape (84230) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Que vont décider les supporters de gauche à Châteauneuf-du-Pape ? L'autre incertitude qui enveloppe ces élections de 2024 est celle du vote de gauche après l'avènement du Nouveau Front populaire pour ces législatives. L'ensemble a récolté un peu plus de 28% des voix au niveau national dimanche dernier, contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Ce premier pointage semble important. Lors du premier tour des législatives la semaine dernière, à Châteauneuf-du-Pape, le binôme Front populaire a pour sa part glané 13,04% des votes dans la commune. Un chiffre en progression de 1 point par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Le RN très costaud à Châteauneuf-du-Pape aux législatives A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella aux élections législatives sera très scruté. Si on associe le score du parti de Bardella aux législatives 2022 et en 2024, on trouve une progression de 7 points à Châteauneuf-du-Pape. Mais celle-ci pourrait s'avérer encore plus haute au second tour ce 7 juillet, les intentions de vote annonçant déjà à la formation une victoire de près de 210 à 250 sièges par rapport à de l'élection 2022. Assez pour prévoir un triomphe aussi localement ? Cela supposera évidemment un report de voix favorable.

20:29 - Quel score final pour le bloc présidentiel ce dimanche soir à Châteauneuf-du-Pape ? Le nombre de bulletins glanés par le RN sera ainsi une des clés pour le second tour de ces législatives à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. Mis sur la touche en 2022 dans la commune, le RN garde cette fois une vraie possibilité de triompher à la fin de l'élection localement. Le Rassemblement national parvenait aussi en première position à Châteauneuf-du-Pape lors des législatives à l'époque. On retrouvait en effet Marie-France Lorho en tête au premier tour, avec 40,31% dans la commune. La victoire finale était ensuite promise en revanche à Violaine Richard (Ensemble !) chez les électeurs avec 50,00%, devant son adversaire Rassemblement National à 50,00%.

20:05 - Quel résultat pour le Rassemblement national au second tour à Châteauneuf-du-Pape ? Lors du 1er round de l'élection législative dimanche 30 juin 2024, les habitants de Châteauneuf-du-Pape ont plébiscité Marie-France Lorho (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 47,57% des suffrages. Un score qui lui a permis d'arriver devant Lise Anne Sophie Chauvot (Ensemble pour la République) et Monia Galvez (Union de la gauche) avec respectivement 21,5% et 13,04% des votants. C'est aussi Marie-France Lorho qui achevait ce premier tour en pôle position sur l'ensemble des votants de la circonscription, avec cette fois 49,89%, devant Monia Galvez avec 19,64% et Lise Anne Sophie Chauvot avec 17,27%.

19:21 - A l'affichage des résultats des législatives, quelle est l'abstention à Châteauneuf-du-Pape ? L'observation des résultats des précédentes élections est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. Le taux de participation lors du premier tour des législatives 2024 à Châteauneuf-du-Pape était de 73,42%, surpassant de 13 points celui des dernières élections européennes. Durant le dernier scrutin européen, 60,79% des inscrits sur les listes électorales de Châteauneuf-du-Pape avaient effectivement pris part au vote. La participation était de 56,13% pour les européennes de 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur le 9 juin. Elle se chiffrait à 20% le midi et 45% à 17 h, un peu plus qu'en 2019.

18:35 - À Châteauneuf-du-Pape, l'abstention va-t-elle augmenter lors du 2e tour des législatives ? Ce 7 juillet 2024, lors du deuxième tour des élections législatives à Châteauneuf-du-Pape, qu'en est-il de l'abstention ? Dimanche dernier, l'abstention à Châteauneuf-du-Pape pour le 1er tour des législatives 2024 s'est élevée à 26,58%. Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 17,63% des électeurs inscrits dans la ville avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 18,43% au second tour. En comparaison, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 46,66% au premier tour et 46,12% au second tour.

17:29 - Châteauneuf-du-Pape : élections législatives et dynamiques démographiques Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Châteauneuf-du-Pape, les citoyens se rassemblent pour choisir leur député. Dotée de 1 137 logements pour 2 040 habitants, la densité de la commune est de 86 hab par km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 287 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 292 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (77,57%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les habitants, dont 23,75% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2419,68 euros par mois, la ville désire un avenir prospère. Châteauneuf-du-Pape manifeste la vigueur et l'authenticité d'un pays en mutation.