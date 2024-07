Résultat des législatives 2024 à Visan (84820) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - La gauche a gagné du terrain depuis deux ans à Visan Alors que le Front populaire semble avoir pris la place de la Nupes (25,66% pour la Nupes au niveau national en 2022 et un peu plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va se concrétiser ce dimanche, pour le second tour des législatives. Lors du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 21,77% des votes à Visan. Un chiffre à mettre en perspective néanmoins avec les 18,5% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - Qui peut vaincre le RN à Visan ? Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella aux législatives sera très commenté. L'étiquette RN pourrait se hisser près de la victoire à Visan lors du second tour de ces législatives si la dynamique tracée lors des élections européennes se reproduit localement, avec un petit coup de pouce dans les reports de voix. Le parti nationaliste est même crédité d'environ 250 sièges dans l'Hexagone, soit près de 160 de plus environ qu'en 2022. De quoi annoncer un élu ici ce dimanche 7 juillet ? Le pronostic est simpliste, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement en ces lieux. Entre les législatives 2022 et les législatives 2024, le RN a en effet déjà gagné 11 points dans la commune.

20:29 - Quel résultat à Visan pour le Rassemblement national au second tour ? Le résultat du second tour des législatives 2024 à l'échelle locale sera ainsi scruté avec le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 que lors de la dernière élection législative, le parti lepéniste va-t-il de nouveau s'imposer à Visan ? Il y a deux ans pour les législatives, le Rassemblement national réalisait déjà un beau score à Visan. On retrouvait en effet Marie-France Lorho en tête au premier tour, avec 37,15% dans la commune. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 55,02%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 44,98%.

20:05 - Quel verdict à Visan pour le Rassemblement national ce dimanche ? A en croire les études des instituts de sondages rendues publiques jusqu'à présent, l'alliance du RN et des ciottistes serait en mesure de s'assurer moins de 250 députés au terme du deuxième tour des élections législatives. L'alliance LFI, PS, EELV, PCF pourrait remporter entre 170 et 200 sièges. Les candidats du bloc du centre garderaient une centaine de sièges. Il convient néanmoins de tenir compte des caractéristiques locales. Marie-France Lorho (Rassemblement National) a réuni 48,07% des voix à Visan le 30 juin dernier, au soir du 1er tour des législatives. Un premier résultat qui lui a permis de passer devant Monia Galvez (Union de la gauche) et Lise Anne Sophie Chauvot (Ensemble !) avec 21,77% et 16,21% des votants. Même première place concernant le vote de la 4ème circonscription du Vaucluse, Marie-France Lorho accumulant cette fois 49,89%, devant Monia Galvez avec 19,64% et Lise Anne Sophie Chauvot avec 17,27%.

19:21 - Que retenir de l'abstention par rapport au scrutin européen à Visan ? Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il faut également analyser les résultats des scrutins électoraux précédents. Le 30 juin dernier, la participation lors du premier tour des élections législatives 2024 à Visan était de 70,57%, surpassant celle des dernières européennes. Durant le précédent scrutin européen, le taux de participation s'élevait effectivement à 57,28% des inscrits sur les listes électorales de Visan (84). La participation était de 54,06% lors des élections européennes de 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée il y a quatre semaines. Elle se chiffrait à 19,8% à midi et 45,3% à 17 h.

18:35 - Une baisse de l'abstention peut-elle influencer le résultat au deuxième tour à Visan ? À Visan, l'abstention constitue à n'en pas douter l'une des clés du scrutin législatif. Les résidents de Visan ont participé au 1er tour des législatives 2024 à hauteur de 70,57%. Il y a deux ans, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 540 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 75,19% avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 75,78% au premier tour, ce qui représentait 1 167 personnes. En proportion, la participation aux législatives 2022 représentait 47,45% au premier tour et 46,75% au deuxième tour. Les enjeux de ce scrutin historique seraient par exemple susceptibles de ramener les citoyens de Visan dans les isoloirs.

17:29 - Visan : enjeux locaux et perspectives électorales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour le 2e round des législatives à Visan comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 8,87% d'agriculteurs pour 1 902 habitants, cette localité est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. L'existence de 153 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (72,62%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les citoyens, dont 24,02% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 51,62% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 490,80 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. En conclusion, Visan incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.