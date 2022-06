Résultat de la législative à Bondues : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Bondues dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 17:18

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Bondues sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:18 - Les sondages d'intentions de vote révélateurs des législatives 2022 à Bondues ? Le président sortant avait obtenu 50,78% des voix à Bondues, à l'issue de la dernière présidentielle contre 27,85% dans toute la France. Marine Le Pen enregistrait 11,93% des voix contre un peu plus de 23% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 7,17% (contre à un peu moins de 22%). Les indicateurs nationaux des derniers jours viendront probablement remettre en question la donne lors des législatives dans la ville dimanche. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se resserrer dans les intentions de vote jusqu'à descendre à 1 minuscule point avant la fin de campagne (28% pour la majorité contre 27% dans les derniers sondages Ipsos pour le Monde et France Télévisions), devant un Rassemblement national troisième, juste en dessous des 20%. 14:30 - L'abstention sera scrutée tout autant que les résultats aux législatives à Bondues À Bondues, l'une des clés des législatives 2022 sera indiscutablement l'étendue de la participation. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. Il y a 2 mois, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 8 398 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 20,36% avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 22,21% au premier tour. La peur d'un retour du covid-19 est notamment en mesure de faire le jeu du camp de l'abstention à Bondues. 11:30 - A l'annonce des résultats des législatives, quels seront les taux de participation à Bondues ? Plus de la moitié des Français ne se sont pas déplacés pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour. Au fil des rendez-vous électoraux passés, les 10 143 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Il y a 5 ans, lors des législatives, sur les 8 735 personnes en âge de voter à Bondues, 53,19% étaient allées voter au premier tour. Le taux de participation était de 48,25% au deuxième tour. 09:30 - A quelle heure aura-t-on le résultat des législatives à Bondues ? 9 candidats sont en course dans l'unique circonscription de Bondues ce dimanche 12 juin 2022, pour le premier tour des élections législatives 2022. Un nombre de candidats dans la moyenne du reste du pays. Les 8398 électeurs de la métropole auront jusqu'à 18 heures pour se déplacer dans les 8 bureaux de vote et faire leur choix pour ce premier tour de piste.

Résultat des élections législatives 2022 à Bondues

Les élections législatives 2022 auront lieu à Bondues comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 9ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste Chantal Sarazin Divers extrême gauche Odile Vidal-Sagnier Nouvelle union populaire écologique et sociale Carla Clavel Droite souverainiste Christine Landru Rassemblement National Laurent Leturque Ecologistes Eric Galera Divers Sylvie Goddyn Reconquête ! Nicolas Papiachvili Les Républicains Violette Spillebout Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Législatives 2022 à Bondues : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Bondues à la mi-juin ? Elles se dérouleront précisément les 12 et 19 juin prochains. Les habitants de cette agglomération s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait décroché 50,8% des votes au premier tour à Bondues. Le locataire de l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Valérie Pécresse, qui avaient respectivement obtenu 11,9% et 10,9% des votes. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les citoyens de Bondues avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui accordant 77,2% des suffrages. Marine Le Pen avait dû se contenter de 22,9% des suffrages.