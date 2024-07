Résultat des législatives 2024 à Wambrechies : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Les enjeux locaux de Wambrechies : tour d'horizon démographique

A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Wambrechies regorge de diversité et d'activités. Avec ses 24,61% de cadres pour 10 798 habitants, cette agglomération possède une certaine vigueur économique. Ses 1 039 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans l'agglomération, 34% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 7,97% ont 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations des directives en matière d'instruction et de santé. La population étrangère de 233 personnes (2,17%) favorise une richesse culturelle inestimable. Malgré un taux de chômage de 8,74%, la commune dévoile un salaire moyen mensuel net de 2788,1 € par mois, témoignant un certain niveau de prospérité. Finalement, Wambrechies incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.