Résultat de la législative à Bonny-sur-Loire : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Bonny-sur-Loire dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 13:48

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Bonny-sur-Loire sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Bonny-sur-Loire. En direct 13:48 - Le député de Bonny-sur-Loire sera dévoilé ce soir au terme des élections législatives 2022 Les résultats définitifs des élections législatives 2022 à Bonny-sur-Loire seront vraisemblablement communiqués assez rapidement après la fermeture des 2 bureaux de vote ce dimanche 19 juin, la commune n'affichant qu'une seule circonscription. Le décompte des bulletins devrait débuter à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été repoussée, et on se rendra compte assez rapidement qui des candidats finalistes pourra siéger à l'Assemblée pour la prochaine législature.

Résultats des législatives 2022 à Bonny-sur-Loire - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Bonny-sur-Loire aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription du Loiret

Tête de liste Liste Carine Barbier Ensemble ! (Majorité présidentielle) Mathilde Paris Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Bonny-sur-Loire - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Bonny-sur-Loire

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription du Loiret

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Bonny-sur-Loire Mathilde Paris (Ballotage) Rassemblement National 30,82% 37,91% Carine Barbier (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 20,92% 18,64% Kévin Merlot Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,21% 21,48% Claude de Ganay Les Républicains 12,69% 12,32% Jean-Luc Riglet Divers droite 9,27% 2,37% Isabelle Lamarque Reconquête ! 3,48% 2,05% Philippe Gourret-Guénin Ecologistes 1,64% 2,05% Michel Naulin Divers extrême gauche 1,31% 2,21% Sébastien Cessac Divers 0,64% 0,95% Participation au scrutin Circonscription Bonny-sur-Loire Taux de participation 51,16% 51,43% Taux d'abstention 48,84% 48,57% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,57% 1,55% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,61% 0,62% Nombre de votants 36 257 647

Le ministère de l'Intérieur a officiellement publié le résultat du premier tour de l' élection législative à Bonny-sur-Loire. Au soir du 1er round des élections législatives, les 1258 citoyens de Bonny-sur-Loire inscrits dans la 3ème circonscription du Loiret se sont prononcés pour la candidate Rassemblement National. L'abstention s'établit à 49% des citoyens figurant dans les registres électoraux dans la commune au niveau de cette circonscription électorale (647 votants). Ces chiffres ne traduisent toutefois pas l'entièreté des suffrages au niveau de la circonscription, 62 autres communes participant aussi au résultat de la législative dans la 3ème circonscription du Loiret. A l'échelle de la commune, Mathilde Paris a réuni 38% des voix. Kévin Merlot (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Carine Barbier (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) captent dans l'ordre 21% et 19% des voix.

Législatives 2022 à Bonny-sur-Loire : les enjeux

Au moment de la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait décroché 34,1% des suffrages au premier tour à Bonny-sur-Loire, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le locataire de l'Elysée et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 22,5% et 14,5% des suffrages. Fidèles à leur choix du premier tour, les habitants de Bonny-sur-Loire avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième en lui conférant 56,9% des voix, laissant ainsi 43,1% des votes à Emmanuel Macron. En pole position du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et l'extrême droite auront-ils la possibilité de rafler un siège à l'hémicycle dans cette circonscription ? Les inscrits sur les listes électorales de Bonny-sur-Loire (45) reprendront le chemin des isoloirs en 2022. Ils seront invités à participer à l'élection des membres de l'hémicycle qui aura lieu les 12 et 19 juin 2022.