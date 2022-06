Résultat de la législative à Bordères-sur-l'Échez : en direct

12/06/22 11:18

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les inscrits sur les listes électorales demeurant à Bordères-sur-l'Échez (Hautes-Pyrénées) seront invités à contribuer aux résultats des législatives comme tous les Français. Au moment de l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 26,86% des suffrages au premier tour à Bordères-sur-l'Échez. La candidate d'extrême droite avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 22,83% et 21,14% des voix. Le choix des votants de Bordères-sur-l'Échez était resté constant au deuxième tour en faveur de Marine Le Pen (50,53% des suffrages), abandonnant ainsi à Emmanuel Macron 49,47% des suffrages. En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le RN auront-ils la possibilité de s'emparer d'un siège à l'Assemblée nationale dans cette circonscription ?