Résultat des législatives 2024 à Bazet (65460) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Un potentiel de 55,65% au deuxième tour pour la gauche à Bazet Avec plus de 28% des votes à l'échelle nationale à l'issue du 1er tour des élections la semaine dernière, le Nouveau Front populaire a fait mieux que l'union des partis de gauche en 2022. Un score qui pourrait lui offrir l'opportunité de rivaliser avec le RN au second tour. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée il y a une semaine, à Bazet, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 30,28% des votes dans la commune. Un chiffre en hausse de 3 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Il faudra désormais atteindre 55,65% pour faire aussi bien ou mieux que son résultat de 2022 lors du second tour.

20:58 - 25 points gagnés en 2 ans par le Rassemblement national à Bazet La fraction d'électeurs de la formation RN portée par Jordan Bardella au second tour sera un enseignement majeur pour cette élection des députés localement. Alors qu'au niveau de la France, les résultats du parti de Jordan Bardella ont affiché plus de 30% des suffrages au premier tour des législatives fin juin, soit environ 15 points de plus qu'aux législatives précédentes, la progression locale apparaît plus forte encore. Le mouvement frontiste a en effet déjà récupéré 25 points sur place entre 2022 et 2024. Les reports de voix restent une inconnue de taille, mais on peut conclure que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Les chiffres de la dernière législative sont-ils révélateurs de l'élection de 2024 à Bazet ? Le nombre de votes de la formation politique de Jordan Bardella ce 7 juillet sera ainsi l'observation majeure pour le second tour de cette élection 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. Le RN peut-il l'emporter cette fois à Bazet, contrairement à 2022 ? Lors des dernières législatives à Bazet, le RN se plaçait en revanche à la deuxième place, 21,2% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi son binôme, contre 27,58% pour Grégory Korn (Nupes) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme LFI-PS-PC-EELV (55,65%). Grégory Korn conservait donc son avance sur place.

20:05 - Déjà 46,14% pour le RN à Bazet aux élections législatives Olivier Monteil (Rassemblement National) a recueilli 46,14% des voix à Bazet le 30 juin dernier, à l'occasion du premier tour de l'élection législative. Un premier résultat qui lui a permis de ressortir devant Denis Fégné (Front populaire) et Benoit Mournet (Ensemble pour la République) avec 30,28% et 17,28% des votants. Olivier Monteil était aussi en tête dans la 2ème circonscription des Hautes-Pyrénées dans son ensemble, avec cette fois 36,96%, devant Denis Fégné avec 28,09% et Benoit Mournet avec 24,91%.

19:21 - A l'annonce des résultats des élections législatives, quelle est l'abstention à Bazet ? Afin de comprendre davantage le vote des habitants de cette commune, il faut également observer les résultats des précédents scrutins électoraux. À Bazet, le pourcentage d'abstention au 1er round des élections législatives 2024 a atteint 30,45%, inférieur de 17 points à celui des dernières élections européennes. Au moment du précédent scrutin européen, parmi les 1 459 personnes en âge de voter à Bazet, 47,5% avaient en effet déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 45,23% lors du scrutin européen de 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a quatre semaines. Elle s'élevait à 19,81% à midi et 45,26% à 17 h.

18:35 - 69,55% de participation lors du premier tour des élections législatives 2024 à Bazet L'une des clés de ce scrutin législatif 2024 est sans nul doute la participation. Dans la ville, 30,45% des électeurs ne sont pas allés voter dimanche dernier lors du 1er tour des législatives 2024. Il y a deux ans, au second tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 507 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 25,12% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 22,36% au premier tour. Pour mémoire, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 50,59% au premier tour. Au second tour, 54,33% des citoyens ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il ce soir à Bazet ? La baisse du pouvoir d'achat est par exemple capable de ramener les électeurs de Bazet dans les bureaux de vote.

17:29 - Élections législatives à Bazet : impact de la démographie et de l'économie locale Devant le bureau de vote de Bazet, les citoyens se réunissent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Dotée de 860 logements pour 1 880 habitants, la densité de la commune est de 567 hab par km². Ses 105 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 578 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (88,02%) souligne le poids des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. Les habitants, dont 29,03% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, près de 47,58% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 211,64 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Bazet manifeste la vitalité et les valeurs d'un pays en évolution.