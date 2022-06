En direct

19:01 - Que vont trancher les électeurs de gauche à Bouchemaine ? Dans les 6 bureaux de vote de Bouchemaine, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle seront sans doute décisives ce dimanche pour les législatives 2022. Le candidat insoumis avait enregistré 18,42% des suffrages lors de ce scrutin. Et c'est sans compter les suffrages du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 9,0% et 1,66% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à une réserve de voix de 10,66% du côté des électeurs de gauche (en plus des voix de Mélenchon).

16:30 - À Bouchemaine, des sondages tout aussi pertinents qu'en France ? La majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se rabougrir dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à un minuscule point ce vendredi soir (27% contre 28% selon le dernier sondage), devant un Rassemblement national en embuscade, juste en dessous des 20%. Ces dynamiques des ultimes semaines s'appliqueront certainement à Bouchemaine dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Or Emmanuel Macron avait glané la première position lors de la dernière élection à l'Elysée à Bouchemaine avec 39,17% des suffrages, au premier round. Jean-Luc Mélenchon arrivait à la deuxième place à 18,42%, surclassant Marine Le Pen à 11,68% et Yannick Jadot à 9,0%. Mais au niveau national, Emmanuel Macron concluait ce premier tour avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23%, et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.

14:30 - Quelles conséquences aura la participation sur les résultats des législatives 2022 à Bouchemaine ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Bouchemaine ? L'inflation, combinée avec les craintes provoquées par la situation géopolitique actuelle pourraient entre autres faire le jeu de l'abstention à Bouchemaine (49080). Il y a deux mois, lors du second tour de la présidentielle, 82,02% des électeurs inscrits dans l'agglomération s'étaient rendus dans l'isoloir, contre une participation de 81,68% au premier tour, ce qui représentait 4 498 personnes. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - À Bouchemaine quels étaient les chiffres de la participation à Bouchemaine en 2017 ? Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des législatives ? Au niveau national, la participation était déjà analysée au premier tour des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures. Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette agglomération, il faut analyser les résultats des précédentes consultations démocratiques. En 2017, lors des législatives, le pourcentage de participation avait représenté 59,88% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Bouchemaine. La participation était de 50,7% au tour deux.