Résultat de la législative à Bourg-Saint-Andéol : 2e tour en direct

La réserve de voix à gauche avant ces législatives à Bourg-Saint-Andéol se montait à 29,37%. Un chiffre correspondant au total des voix de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Ce chiffre a immanquablement rejailli sur la gauche lors du premier tour des législatives il y a sept jours et devrait encore déterminer le second tour aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur n'ayant pas étiqueté de candidat Nupes dans la circonscription.

15:30 - À Bourg-Saint-Andéol, la candidature Rassemblement National en première position

Grâce à 32,37% des suffrages, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Bourg-Saint-Andéol dimanche 12 juin 2022 au soir du 1er round des législatives. Les représentants Divers gauche et Ensemble ! (Majorité présidentielle) la suivent avec dans l'ordre 30,35% et 18,23% des suffrages. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Les Républicains préserveraient entre 40 et 65 députés. Le RN de Marine Le Pen pourrait parvenir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges.