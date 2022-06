Résultat de la législative à Bourg-Saint-Andéol : en direct

17:13 - À Bourg-Saint-Andéol, des sondages aussi valables qu'en France ?

Lors de la dernière échéance, à Bourg-Saint-Andéol, Marine Le Pen se hissait à la première position de l'élection présidentielle avec 30,38% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 21,5%. Suivaient Emmanuel Macron avec 18,49% et Éric Zemmour, quatrième à 10,91%. Un résultat à jauger par rapport à ce qui s'est passé en France : un Emmanuel Macron premier à 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les indicateurs nationaux des dernières semaines modifieront probablement cette donne et donc le résultat des législatives dans la ville au 1er tour. Or le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se rabougrir dans les intentions de vote jusqu'à descendre à un petit point avant la trêve (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier Ipsos), devant un Rassemblement national en embuscade, à près de 20%.